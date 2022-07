Eric Adams n’arrête pas de parler de crime. Il y a des risques à cela.

“Le message du maire reflète ce que la plupart des New-Yorkais ressentent, à savoir que nous nous inquiétons pour la sécurité, mais nous sommes convaincus que notre ville va rebondir”, a-t-elle déclaré.

Fabien Levy, un porte-parole du maire, a déclaré dans un communiqué que la criminalité était loin d’atteindre des niveaux historiques, mais que les New-Yorkais “méritent de connaître les faits”.

“Grâce à nos efforts au cours de ces six premiers mois, les homicides et les fusillades ont diminué à deux chiffres le mois dernier”, a-t-il déclaré, “mais nous sommes honnêtes avec les New-Yorkais sur le travail qu’il reste à faire et les changements cela doit encore être fait à tous les niveaux de gouvernement – ​​des procureurs de district et des juges aux législateurs des États et du gouvernement fédéral.

M. Adams a vécu dans la ville toute sa vie, passant 22 ans en tant qu’officier de police, dirigeant un groupe appelé “100 Blacks in Law Enforcement Who Care” et servant en tant que sénateur d’État puis président de l’arrondissement de Brooklyn. Pendant ce temps, il était connu pour son style de messagerie peu orthodoxe et impromptu.

En 1995, alors qu’il était président du Grand Council of Guardians, un autre groupe de police fraternel noir, il s’est rendu dans l’Indiana pour escorter le boxeur Mike Tyson après sa sortie de prison pour une condamnation pour viol – une décision que M. Adams a déclaré visait à aider l’athlète à “transformer sa vie”.

En tant que sénateur de l’État, en 2010, M. Adams a installé des panneaux d’affichage encourageant les jeunes hommes à ne pas porter de pantalons saggy, en utilisant le slogan : “Relevez votre pantalon, rehaussez votre image.” L’année suivante, il a publié une vidéo mémorable encourageant les parents à vérifier les jouets et les souvenirs des enfants pour rechercher des drogues et des armes.