Eric Adams mène l’élection du maire de New York dans les premiers résultats des choix classés

NEW YORK – Eric Adams, le président de l’arrondissement de Brooklyn et ancien capitaine de police, se réveille mercredi en tête pour être le prochain maire de New York, mais même si le vote est terminé, la course est loin d’être terminée.

Il faudra peut-être plusieurs semaines pour savoir qui a remporté la primaire démocrate à la mairie, avec des bulletins de vote par correspondance et un nouveau système de vote par choix classé permettant aux New-Yorkais d’énumérer leurs cinq premières préférences pour le maire.

Aucun candidat n’a remporté la majorité absolue aux élections de mardi, de sorte que les préférences de choix des électeurs seront désormais redistribuées, les candidats ayant obtenu le moins de voix étant éliminés lors d’une série de tours.

Pendant ce temps, l’ancien leader Andrew Yang a concédé la course mardi soir après que les premiers résultats l’aient placé en quatrième position. « Je ne serai pas le prochain maire de New York », a-t-il déclaré.

Le conseil électoral de la ville devrait publier le premier lot de votes par choix classé mardi prochain, en ne calculant que les préférences des électeurs anticipés et en personne.

Après le début du dépouillement des bulletins de vote par correspondance, la prochaine série de préférences de choix classées, y compris les votes par correspondance, devrait être publiée le 6 juillet.

Common Cause/NY, un groupe de défense des droits qui soutient le système de choix classé, a déclaré qu’il est probable que les résultats complets ne seront connus que le 12 juillet.

« La démocratie prend du temps et chaque vote compte. Des résultats électoraux précis et équitables valent la peine d’attendre », a déclaré Susan Lerner, directrice exécutive du groupe, dans un communiqué.

Les électeurs démocrates pouvaient sélectionner leurs cinq premières préférences pour le maire dans un champ bondé qui présentait huit candidats majeurs.

Si une personne avait remporté la majorité au premier tour, elle remporterait l’investiture. Comme cela ne s’est pas produit, le candidat avec le moins de votes de premier choix est éliminé et les préférences des bulletins de vote les indiquant comme premiers sont redistribuées. Le processus se poursuit jusqu’à ce qu’il reste deux candidats et que la personne avec le plus de votes l’emporte.

Des systèmes de choix classés ont été utilisés dans d’autres villes, comme Oakland, en Californie, et Cambridge, dans le Massachusetts. Le changement à New York est dû à une initiative de scrutin de 2019 visant à promulguer un vote par rang pour les primaires et les élections spéciales.

Les partisans disent que le vote classé capture mieux les préférences des électeurs et peut être moins coûteux que les élections au second tour. On pense également que cela conduit à des campagnes moins méchantes et à plus d’alliances, bien que la course à New York ait comporté de nombreux jabs et peu de candidats à l’approbation croisée.

Mais le processus a été critiqué comme étant déroutant pour certains électeurs, qui peuvent ne pas classer cinq candidats, entraînant l’épuisement de leurs bulletins de vote si toutes leurs préférences sont éliminées.

« C’est notre première fois. Nous n’avons aucune expérience, aucune grande ville comme nous n’a eu d’expérience dans ce domaine », a déclaré Sid Davidoff, conseiller principal de l’ancien maire John Lindsay. « Ce sera la conversation. Plus que qui est élu maire, la façon dont ils ont été élus sera la conversation après la fin. »

Adams a commandé 31,7% des préférences de premier choix des électeurs dans les résultats publiés mardi et le vote anticipé. Maya Wiley, l’ancienne conseillère du maire Bill de Blasio, était deuxième avec 22,2 %. L’ancienne chef du département de l’assainissement, Kathryn Garcia, avait 19,5% en troisième position. Et Yang, l’entrepreneur sur l’élan de sa candidature à la présidentielle de 2020 dans la course à la mairie, s’est classé quatrième avec 11,7%.

Adams a fait de la sécurité publique le message central de sa campagne à un moment où la ville a connu une augmentation de la criminalité. Il a également défendu la réforme de la police dans le passé et a promis de lutter contre les inégalités raciales dans la ville.

Né à Brooklyn et élevé dans le Queens, Adams, adolescent, a été battu alors qu’il était en garde à vue, ce qui a déclenché son désir de devenir policier et de tenter le département de l’intérieur.

Bien que brièvement enregistré en tant que républicain dans les années 1990, Adams a été élu pour la première fois au Sénat de l’État de New York en 2006. Il est devenu président de l’arrondissement de Brooklyn en 2013. Il serait le deuxième maire noir de la ville.

Adams a fait l’objet de critiques pendant la campagne électorale après qu’un rapport de POLITICO ait détaillé des divergences dans sa campagne et ses dossiers immobiliers. Les opposants l’ont accusé d’avoir abusé de son immeuble de bureaux du gouvernement comme bureau de campagne et de vivre réellement dans le New Jersey, ce qu’Adams a tous deux nié.

Son principal rival pendant la course était Yang, qu’Adams a qualifié la veille des élections de « fraude » et de « menteur ».

Yang a été considéré comme le favori de la course pendant des mois, mais a commencé à prendre du retard dans les sondages au cours des dernières semaines. Il a également fait de la sécurité publique un message central de sa plate-forme, tout en cherchant à intégrer les idées sur lesquelles il s’est présenté à la présidence, comme une version du revenu de base universel.

Mais il a subi un certain nombre de gaffes clés que ses rivaux ont utilisées comme fourrage de campagne, comme admettre avoir quitté la ville pour la vallée de l’Hudson au début de la pandémie de COVID-19 ou n’avoir jamais voté à une élection à la mairie de New York auparavant.

Yang a riposté aux critiques, surtout après avoir été critiqué pour avoir déclaré que la station de métro de Times Square était sa préférée. Sa campagne a lancé des attaques selon lesquelles il n’était pas un « vrai » New-Yorkais en tant que raciste, et il a cherché à faire la lumière sur un pic de crimes haineux anti-asiatiques dans la ville.

Wiley est devenu le favori progressiste de la course après que les campagnes de deux autres candidats progressistes aient connu des revers. Elle a obtenu le soutien de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., et d’autres politiciens de gauche de la ville.

Sa plate-forme comprenait des politiques progressistes telles que l’investissement dans le logement public, le financement d’une allocation pour les soins aux enfants et aux personnes âgées et le détournement du financement de la police vers les écoles et les services de santé mentale et d’itinérance.

Pendant ce temps, Kathryn Garcia s’est penchée sur son expérience passée au gouvernement dans sa campagne. Elle plaide également pour l’augmentation de la police dans certains quartiers de la ville pour lutter contre le crime tout en faisant du changement climatique un élément clé de sa campagne.

Avant de remporter les mentions du New York Times et du New York Daily News, elle a attiré peu d’attention, mais a augmenté dans les sondages à la fin de la course. Lors du dernier week-end de la campagne, elle et Yang se sont rassemblées pour promouvoir le vote classé. Cependant, alors que Yang l’a soutenue en tant que n ° 2, Garcia n’a pas rendu la pareille.

Qu’en est-il des autres courses à New York ?

Le vainqueur démocrate en novembre sera Curtis Sliwa, le fondateur des Guardian Angels qui a remporté mardi la primaire républicaine à la mairie.

Les électeurs démocrates sont de loin plus nombreux que les républicains dans la ville, et Sliwa ne devrait pas avoir beaucoup de chance contre un candidat démocrate. Il a également été soutenu par l’ancien maire républicain Rudy Giuliani.

Dans deux autres élections municipales, les candidats progressistes s’en sont mieux tirés. L’avocat public sortant Jumaane Williams a semblé se diriger vers sa réélection, tandis que Brad Lander était en tête du peloton dans la course au poste de contrôleur. Cette course utilise également le vote classé, et le président du conseil municipal Corey Johnson est derrière Lander en deuxième position.

Dans la course très regardée du procureur du district de Manhattan, l’ancien procureur fédéral Alvin Bragg dirigeait Tali Farhadian Weinstein, également un ancien procureur fédéral.

Le vainqueur de cette course, qui n’utilise pas le vote classé, remplacera Cyrus Vance, le procureur de longue date de New York dont le bureau supervise actuellement une enquête sur l’ancien président Donald Trump et les entreprises de sa famille.

