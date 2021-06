Eric Adams mène de près dans le décompte des choix au premier rang

NEW YORK – Le président de l’arrondissement de Brooklyn, Eric Adams, un ancien capitaine de police, avait son avance réduite mardi dans la course à la mairie de New York après la publication du premier calcul des votes de choix classés.

Mais des doutes concernant des résultats partiels ont été soulevés après que le conseil électoral de la ville a reconnu une « anomalie » dans les décomptes des tours d’élimination, qui ont par la suite semblé ne pas être accessibles sur son site Web.

Les résultats partiels ont montré qu’Adams devançait de peu Kathryn Garcia lors du dernier des 11 tours éliminatoires, mais un décompte complet et certifié des votes n’avait pas encore été publié, et il y avait des dizaines de milliers de votes par correspondance à compter.

Dans un déclaration heures après la publication des résultats des élections en ligne, le Bureau des élections a déclaré qu’il était au courant d’une « anomalie » dans les rapports du tour éliminatoire. Le Conseil n’a pas développé ni expliqué comment cela affectait les résultats qui apparaissaient sur le site Web du Conseil. Il a déclaré qu’il travaillerait avec « le personnel technique pour identifier où l’écart s’est produit ».

Peu de temps après, les résultats semblaient ne plus figurer sur la même page Web sur le site Web de la Commission électorale. Le site est en lecture seule : « Résultats non officiels du choix de classement à partir du 30 juin. » Un porte-parole du Conseil n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’USA TODAY.

Le vote à choix classé, nouveau dans la primaire du maire de New York, permet aux électeurs de sélectionner jusqu’à cinq candidats. Les votes sont redistribués selon un processus d’élimination si aucun candidat n’obtient la majorité des votes de premier choix.

Les résultats partiels ont montré qu’Adams était premier avec 29% des votes de premier choix, Maya Wiley, ancienne conseillère du maire Bill de Blasio, était deuxième avec 20% et Garcia, ancien chef du département de l’assainissement, troisième avec 18%.

Après 10 tours éliminatoires qui ont éliminé les candidats qui ont remporté moins de voix dans le champ bondé, Adams est resté en tête avec 41% des voix redistribuées, Garcia en deuxième avec 30% et Wiley en troisième avec 29%.

Bien que l’élimination de Wiley après le 10e tour ait propulsé Garcia jusqu’à 49% des votes redistribués, Adams conservait toujours son avance avec 51%.

Le conseil d’administration avait déclaré que le nouveau décompte comprendrait le calcul des votes de premier choix et uniquement les votes en personne exprimés tôt et le jour du scrutin. Plus de 124 000 votes par correspondance avaient été reçus lundi, mais doivent encore être comptabilisés dans le système de vote classé par le conseil électoral de la ville.

Adams a obtenu plus de 368 000 voix au tour final tandis que Garcia en avait plus de 352 000. Près de 220 000 bulletins de vote étaient alors « épuisés », ce qui signifie que ces électeurs n’ont classé ni Adams ni Garcia.

Dans un communiqué, Adams a déclaré que le décompte des voix publié par le conseil d’administration mardi comprenait « plus de 100 000 voix de plus que le total annoncé le soir des élections, soulevant de sérieuses questions ».

Environ 142 000 votes supplémentaires ont été inclus dans les résultats partiels de mardi par rapport aux résultats publiés la semaine dernière.

« Nous avons demandé au conseil électoral d’expliquer une augmentation aussi massive et d’autres irrégularités avant de commenter la projection de Rank Choice Voting », a ajouté la campagne d’Adams.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi soir, Garcia a déclaré qu’elle était convaincue qu’elle avait un chemin vers la victoire mais qu’elle ne « comptait pas les poulets avant qu’ils n’éclosent ».

« Je ne me suis encore rien couronné. Vous devez attendre que les votes aient été comptés », a-t-elle déclaré.

Wiley a également déclaré qu’elle attendait le décompte complet. « J’ai dit le soir des élections, nous devons permettre au processus démocratique de se poursuivre et de compter chaque vote afin que les New-Yorkais aient confiance en notre démocratie et notre gouvernement. Et nous devons tous soutenir ses résultats. »

Andrew Yang, l’ancien candidat démocrate à la présidentielle de 2020 devenu espoir à la mairie, est resté à la quatrième place dans le calcul des choix classés. Il a concédé après des retours partiels de la nuit des élections.

Garcia a recueilli la plus grande part des votes de Yang après avoir été éliminé du calcul des votes classés, probablement en raison du fait que le couple a fait campagne ensemble quelques jours avant les élections.

La campagne d’Adams avait déjà utilisé cette alliance comme fourrage pour semer le doute potentiel dans le vote à choix classé, les alliés de la campagne la comparant à la privation du droit de vote des électeurs. Les défenseurs du système disent qu’il se prête naturellement aux alliances.

Avocat public Jumaane Williams mentionné la « folie autour des résultats n’était pas le résultat du système de choix classé mais plutôt de « l’incompétence en matière d’élections » du conseil d’administration.

Comment fonctionne le vote par choix classé à New York

Si un candidat avait remporté 50 % des votes de premier choix, cette personne serait le vainqueur. Parce que cela ne s’est pas produit, le processus de vote par choix classé démarre.

Dans une série de tours d’élimination, le candidat avec le moins de votes de premier choix est éliminé, et les votes pour ce candidat sont redistribués en fonction de la façon dont les électeurs ont classé leurs préférences. Le processus se poursuit jusqu’à ce qu’il reste deux candidats et que la personne avec le plus de votes gagne.

Les New-Yorkais ont voté lors d’une initiative de scrutin en 2019 pour promulguer un vote à choix classé pour le maire et de nombreux autres bureaux primaires et élections spéciales.

Le système a été utilisé à Oakland, en Californie, et à Cambridge, dans le Massachusetts.

Les avocats ont déclaré que le vote classé capture mieux les préférences des électeurs et peut être moins coûteux que les élections au second tour.

Sans choix classé, la ville attendrait probablement un second tour qui pourrait coûter des millions, a déclaré Susan Lerner, directrice exécutive de Common Cause/New York.

Le sondage de sortie du groupe de Lerner a révélé que les électeurs ont profité du nouveau système. Plus de 80 % des électeurs ont classé au moins deux candidats à la primaire du maire, et plus de 40 % ont classé cinq candidats.

Lerner a souligné que le retard des résultats n’est pas dû au vote classé, mais plutôt aux lois des États protégeant les droits des électeurs lorsque les bulletins de vote par correspondance peuvent être comptés et « remédiant » aux défauts des bulletins de vote.

« La démocratie prend du temps, et il est important que chaque vote compte. Des résultats précis valent la peine d’attendre », a-t-elle déclaré.

D’autres élections étroitement surveillées utilisant le vote par choix classé comprenaient la course au poste de contrôleur municipal et plusieurs sièges au conseil municipal.

La primaire républicaine ne présentait que deux candidats. Curtis Sliwa, le fondateur des Guardian Angels, a remporté la nomination et affrontera le vainqueur démocrate en novembre. Le vainqueur de la primaire démocrate est susceptible de remporter les élections générales, étant donné l’écrasante majorité des électeurs démocrates de la ville.

Eric Adams : réformateur de la police avec un message de sécurité publique

La campagne d’Adams s’est concentrée sur la lutte contre la criminalité dans la ville. Bien que New York ne connaisse pas un nombre de fusillades aussi élevé que lors des pics de criminalité des années 1980 et 1990, il y a eu une augmentation d’environ 50 % par rapport à l’année dernière.

En tant qu’ancien capitaine du NYPD, Adams, 60 ans, a régulièrement souligné son expérience policière pendant la campagne électorale, appelant à une présence policière accrue dans les quartiers à forte criminalité et à un regain d’intérêt pour les armes à feu illégales.

Adams a une longue histoire de plaidoyer pour la réforme de la police. Il cite souvent son expérience d’avoir été battu par la police de New York lorsqu’il était adolescent comme motivation pour rejoindre le département et le changer de l’intérieur.

Dans les années 1990, il a formé 100 Blacks in Law Enforcement Who Care, un groupe de défense qui cherchait à lutter contre le profilage racial et la brutalité policière tout en restaurant la confiance parmi les résidents noirs.

S’il était élu, il serait le deuxième maire noir de la ville. Wiley, qui est aussi Black, ou Garcia serait la première femme élue maire de la ville.

Bruce Berg, professeur de sciences politiques à l’Université Fordham spécialisé dans la politique de la ville de New York, a déclaré que la modération et l’équilibre d’Adams sur la question de la criminalité et de la réforme de la police faisaient de lui un candidat attrayant pour certains électeurs.

Le New York Times a publié une carte des votes de premier choix, montrant comment les candidats se sont comportés dans chaque district. Garcia a remporté une grande partie de Manhattan, dans laquelle il y a une plus grande part d’électeurs blancs et riches, tandis qu’Adams a trouvé une grande partie de son soutien parmi les quartiers noirs et latinos de la ville et les quartiers à faible revenu de Brooklyn et du Bronx.

Garcia a largement partagé un message sur la criminalité similaire à celui d’Adams, tandis que Wiley a plaidé pour le détournement de certains fonds du service de police et leur réinvestissement dans les services aux sans-abri et de santé mentale.

Contribuer : The Associated Press.

