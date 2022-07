Eric Adams lève 850 000 $ pour sa réélection en 2025

Collectes de fonds à Osteria La Baia et Casa Cipriani

La campagne de M. Adams a dépensé environ 100 000 $ jusqu’à présent, ce qui lui laisse 746 000 $ en main.

Le paiement unique le plus important de la campagne était de 30 000 $ à Suggs Solutions, une entreprise dirigée par sa collectrice de fonds, Brianna Suggs. Mme Suggs a également collecté des fonds pour le Parti démocrate à Brooklyn et a travaillé pour M. Adams lorsqu’il était président de l’arrondissement de Brooklyn.

La campagne verse 7 500 $ par mois à Pitta LP, le cabinet d’avocats où M. Pitta, l’avocat de la campagne, est associé directeur, depuis février.

D’autres paiements ont été versés à des collectes de fonds dans certains des restaurants préférés du maire, dont 1 000 $ en mars à Osteria La Baia, un restaurant italien de Midtown Manhattan, et 1 600 $ en mars à Casa Cipriani, un club de membres dans le Lower Manhattan.

La campagne a également payé des vols sur JetBlue et United Airlines et des hôtels, dont 1 280 $ au Beverly Hilton de Beverly Hills.

Le conseil municipal s’y met aussi tôt

M. Adams peut avoir plus qu’un intérêt passager dans l’avenir du conseil municipal, sachant que l’élection de l’année prochaine, au cours de laquelle chaque siège du conseil sera sur le bulletin de vote, pourrait affecter l’ordre du jour de M. Adams. Une majorité du Conseil – 41 de ses 51 membres – a envoyé à M. Adams une lettre cette semaine lui demandant de rétablir le financement des écoles qui ont dû faire face à des coupes budgétaires vexatoires.

Adrienne Adams, la présidente du conseil municipal, a dirigé le conseil lors d’une récente collecte de fonds, faisant état d’environ 127 000 $ de contributions de puissants donateurs, dont les ouvriers de l’État de New York et le Conseil des métiers du bâtiment et de la construction. Mme Adams, une démocrate, a également reçu 250 dollars de John Catsimatidis, le milliardaire républicain, et 1 600 dollars de sa femme, Margo.