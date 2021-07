Eric Adams garde son avance sur Kathryn Garcia

NEW YORK – Le président de l’arrondissement de Brooklyn, Eric Adams, était sur le point de devenir maire de New York mardi après que les bulletins de vote nouvellement comptés lui aient montré qu’il tenait de justesse son avance dans la course serrée.

Les résultats publiés mardi incluent la plupart des plus de 125 000 votes démocrates par correspondance. Adams est resté devant Kathryn Garcia lors du dernier tour d’élimination des votes au classement des résultats partiels, mais a vu son avantage s’amenuiser.

Adams détenait 1 %, soit 8 426 voix, d’avance sur Garcia dans la primaire démocrate. Bien qu’étroit, un responsable du Conseil des élections a déclaré plus tôt dans la journée que moins de 4 000 bulletins de vote devaient « réparer », permettant aux électeurs de corriger des défauts mineurs avec leur vote postal.

Maya Wiley, ancienne conseillère du maire Bill de Blasio, est restée troisième. Un plus grand nombre de ses électeurs ont classé Garcia sur Adams après qu’elle ait semblé être éliminée, mais 139 459 bulletins de vote ont été épuisés au dernier tour, ce qui signifie que ces électeurs n’ont classé aucun des candidats finaux.

Adams, dont la promesse de campagne principale était de réduire la criminalité et de renforcer la sécurité publique, détenait une avance d’environ 9 points le soir des élections, mais a vu la course se rapprocher alors que le calcul du vote par choix classé redistribue les préférences des électeurs.

Adams serait le deuxième maire noir de la ville, tandis que Garcia ou Wiley seraient la première femme élue maire de la ville.

Adams, Garcia et Wiley ont tous déposé des poursuites visant à revoir le décompte des choix classés en cours.

Le décompte de mardi intervient une semaine après que la confusion a jeté une ombre sur l’élection du maire lorsque le conseil des élections a publié le calcul du vote de premier rang et a inclus par erreur 135 000 bulletins de vote.

Le conseil d’administration a reconnu l’erreur plus tard dans la soirée et a publié mercredi des retours corrigés, montrant une course rétrécie. Adams a remporté plus de 31% des préférences de premier choix des électeurs anticipés et du jour des élections, mais le décompte de la semaine dernière avait l’ancien capitaine de police devant 51,1% contre 48,9% pour Garcia lors du dernier tour de scrutin.

Garcia a atteint le dernier tour de scrutin classé dans les résultats publiés la semaine dernière avec une marge de seulement 0,1%, soit 347 voix, par rapport à Wiley. Les résultats de mardi ont montré que Garcia devançait Wiley de 1,4%, soit plus de 12 000 voix, lors de l’avant-dernier tour.

135 000 bulletins de vote « test » ajoutés par erreur :Comment le conseil électoral de New York a obtenu les résultats si mal

Dawn Sandow, directrice exécutive adjointe du conseil électoral, a déclaré lors d’une réunion mardi que le conseil espère commencer le processus de certification d’ici le 14 juillet après que 3 699 bulletins de vote auront été traités.

La loi de l’État de New York autorise la réception des votes par correspondance timbrés le jour du scrutin par le conseil électoral de la ville dans un délai d’une semaine, et les électeurs ont également le temps de résoudre des problèmes mineurs avec leurs bulletins de vote, comme une signature manquante.

Le vote par choix classé est nouveau pour la primaire du maire de New York cette année après qu’une initiative de scrutin de 2019 a approuvé le nouveau système, qui permet aux électeurs de sélectionner jusqu’à cinq choix.

Parce qu’aucun candidat n’a remporté la majorité des votes de premier choix, une série de tours d’élimination redistribuant les votes a été initiée. La personne avec le plus de votes après qu’il reste deux candidats est le gagnant.

Le système a déjà été utilisé dans plusieurs autres villes et États américains, mais cette élection à la mairie est l’une des utilisations les plus surveillées du vote classé.

Les avocats ont déclaré que les résultats interminables étaient dus aux lois électorales de New York et à la débâcle de la semaine dernière due à une erreur humaine au sein du conseil des élections.

Les candidats et autres fonctionnaires ont présenté l’erreur comme la dernière d’une série de faux pas du conseil, dont les membres et le personnel sont des personnes nommées par des politiciens. Le conseil d’administration s’est excusé dans un communiqué après avoir publié les résultats corrigés.

Le vainqueur de la primaire démocrate devrait gagner en novembre, les électeurs démocrates de la ville étant largement plus nombreux que les républicains. Curtis Sliwa, le fondateur et animateur radio des Guardian Angels, a remporté la primaire républicaine. De Blasio, un démocrate, a atteint la limite de son mandat.

‘La bêtise’:La course à la mairie de New York est bouleversée après le dépouillement des bulletins de vote « test »

La primaire du maire démocrate s’est largement centrée sur la criminalité et le rétablissement de la ville après la pandémie de COVID-19.

Adams a fait campagne sur un message de sécurité publique et d’augmentation de la présence policière dans les quartiers à forte criminalité. Cependant, il a également promis des changements au service de police et a longtemps été considéré comme un réformateur de la police dans la ville.

Garcia s’est appuyée sur sa vaste expérience gouvernementale pendant la campagne électorale. Avant son passage dans l’administration de Blasio à la tête du département de l’assainissement, de la New York City Housing Authority et des services alimentaires COVID-19, elle a occupé des rôles clés dans l’administration du maire Mike Bloomberg et sa récupération de la tempête Sandy.

Alors qu’Adams et Garcia étaient considérés comme modérés, Wiley était considéré comme le favori progressiste de la course. Elle a plaidé pour le détournement d’une partie du financement de la police vers d’autres services sociaux et a obtenu le soutien de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y.

L’entrepreneur Andrew Yang a abandonné la course le soir des élections. Il était autrefois considéré comme le favori de la course, espérant profiter de l’élan de sa course présidentielle démocrate de 2020. Cependant, après un certain nombre de gaffes importantes pendant la campagne électorale, son soutien dans les sondages préélectoraux a semblé s’estomper.

Une grande partie du soutien de Yang a stimulé Garcia dans les tours d’élimination des votes classés. Le couple a fait campagne ensemble lors du dernier week-end de la course, plaidant pour que les électeurs classent un scrutin complet de préférences. Yang a également dit à ses partisans de classer Garcia au deuxième rang, mais Garcia a refusé de contre-approuver.

Dans une autre course locale étroitement surveillée, un ancien procureur fédéral et procureur général adjoint à New York, Alvin Bragg, semblait sur le point de devenir le prochain procureur de Manhattan. L’adversaire de Bragg, l’ancien procureur fédéral Tali Farhadian Weinstein, a concédé la course la semaine dernière.

Bragg deviendrait le premier procureur de district noir de Manhattan. Cyrus Vance, le procureur de longue date de Manhattan, se retire. Son bureau mène actuellement l’enquête sur l’ancien président Donald Trump et ses entreprises.

La Trump Organization et son directeur financier, Allen Weisselberg, ont été inculpés la semaine dernière dans un acte d’accusation de 15 chefs d’accusation de fraude fiscale, de complot et de falsification de dossiers commerciaux.

Contribution : The Associated Press

Suivez Ryan Miller de USA TODAY sur Twitter @RyanW_Miller