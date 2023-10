Eric Adams dit aux résidents mexicains « Mi Casa Es Su Casa » avant de dire qu’il n’y a « plus de place »

Le maire démocrate de la ville de New York, Eric Adams, a accueilli jeudi les habitants de Puebla, au Mexique, tout en disant aux migrants de ne pas venir dans sa ville lors de son voyage à l’étranger, selon l’Associated Press.

La visite d’Adams vise à se concentrer sur les voyages que font les migrants pour venir aux États-Unis, tout en les décourageant de se rendre à New York. En plus de voyager au Mexique, Adams visitera l’Équateur, la Colombie et le Darien Gap au Panama. (EN RELATION : « Situation intenable » : le gouverneur démocrate critique Biden pour « manque d’intervention » dans la crise frontalière)

« Nous sommes voisins. Nous sommes une famille. Ma casa est sa casa. Vos luttes sont mes luttes », a déclaré Adams au sein de la législature de l’État de Puebla : selon à l’AP.

« Il n’y a plus de place à New York. Nos cœurs sont infinis, mais nos ressources ne le sont pas », a-t-il déclaré aux journalistes immédiatement après ses commentaires susmentionnés, a rapporté AP. « Nous ne voulons pas placer les gens dans des refuges collectifs. Nous ne voulons pas que les gens pensent qu’ils trouveront un emploi. »

Avant le voyage, la ville de New York a déployé des dépliants à la frontière sud et autour de la Big Apple pour envoyer le message aux migrants qu’ils « feraient mieux d’aller dans une ville plus abordable ».

« Nous sommes à pleine capacité, plus de 117 000 personnes. Nous en recevons encore, à une certaine époque, c’était 10 000 par mois, mais je pense que ces derniers jours, nous en envisageons près de 600 par jour », a déclaré Adams avant le voyage. « Ce sont des chiffres réels, et je dois avoir un plan local, je dois avoir un plan à l’échelle de l’État, un plan fédéral et je dois avoir un plan international sur la manière de parler avec les gens d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale. »

« Nous allons leur dire que venir à New York ne signifie pas que vous allez séjourner dans un hôtel cinq étoiles. Cela ne signifie pas que le simple fait que vous veniez ici vous sera automatiquement autorisé à travailler, et comme vous le comprenez, le TPS n’a été accordé qu’à ces Vénézuéliens », a déclaré Adams, faisant référence à l’annonce récente de l’administration Biden selon laquelle elle donnerait Statut de protection temporaire accordé à des milliers de Vénézuéliens arrivés aux États-Unis avant le 31 juillet.

