Eric Adams dira aux migrants de ne pas venir à New York lors de leur voyage en Amérique latine

Le voyage du maire intervient alors que son administration constate une récente augmentation du nombre de nouveaux arrivants, avec environ 600 demandeurs d’asile arrivant chaque jour.

Au cours de la tournée, Adams prévoit de lutter contre ce qu’il appelle la désinformation provenant des passeurs de migrants et popularisée sur les plateformes de médias sociaux, où les demandeurs d’asile sont induits en erreur en leur faisant croire que la ville de New York les accueillera avec du luxe et des opportunités de travail.

Le maire a déclaré qu’il apparaîtrait sur les stations de radio, les chaînes de télévision et les pages des journaux pour dissuader les migrants potentiels de venir à New York, ce qui fait partie d’une campagne plus large visant à décourager les demandeurs d’asile qui a également inclus des dépliants distribués à la frontière. et essayer de limiter les séjours dans les refuges.

« Nous devons contrecarrer ces formes de communication qui disent essentiellement : « Vous venez dans la ville de New York, vous aurez automatiquement un emploi, vous serez dans un hôtel cinq étoiles » », a déclaré Adams.

Adams, qui ne parle pas espagnol, passera un peu plus d’une journée dans chaque pays. Pourtant, il était convaincu mardi qu’il pourrait faire une brèche dans ce qu’il appelle de fausses promesses que les migrants entendent en route vers New York.

« Il serait insensé de ma part de rester les bras croisés et de ne pas essayer d’arrêter cela aux niveaux local, étatique, national et international », a-t-il déclaré.

Les frais de voyage du maire au Mexique seront couverts par la Fondation États-Unis-Mexique. Le maire paiera à ses frais les déplacements en Équateur et en Colombie, et les commissaires municipaux Edward Mermelstein, du Bureau des Affaires internationales, et Manuel Castro, du Bureau du maire chargé des Affaires d’immigration, se joindront au voyage et paieront leurs propres factures.

La protection policière du maire, organisée par le NYPD Intelligence Bureau, sera prise en charge par la ville.

Ce voyage intervient alors que les arrivées de migrants – qui totalisent plus de 117 000 au cours de l’année écoulée – ont récemment augmenté à New York. Alors que la ville accueillait à un moment donné 10 000 migrants par mois, ce nombre est susceptible d’augmenter considérablement, a indiqué Adams.

La visite comprend des arrêts à Mexico et à Puebla, qui se trouve également au Mexique, ainsi qu’à Quito, en Équateur, où le maire prévoit de rendre visite aux prestataires de services aux demandeurs d’asile et de s’entretenir avec des représentants du gouvernement. Il se rendra également au Darién Gap, la zone de jungle rugueuse et dense qui s’étend sur la région frontalière entre la Colombie et le Panama.

Même si la forte rhétorique d’Adams sur l’immigration a mis en colère ses collègues de gauche et s’est fait d’étranges compagnons de lit au sein du mouvement conservateur, le maire continue de tracer une ligne sur jusqu’où, et dans quelles conditions, il est prêt à aller combattre la crise des migrants. .

Mardi, le maire a annulé sa conseillère principale, Ingrid Lewis-Martin, après qu’elle ait dessiné examen rigoureux des membres du conseil municipal de New York pour disant que les États-Unis devraient fermer leur frontière sud.

« Nous pensons que les frontières doivent rester ouvertes ; c’est la position officielle de la ville », a déclaré Adams.