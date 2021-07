Eric Adams cherche en privé un pacte avec des chefs d’entreprise

Eric Adams, candidat démocrate à la mairie de New York, prend la parole lors d’une apparition électorale à Brooklyn, New York, le 11 juin 2021.

Eric Adams n’est peut-être pas le maire de New York, mais il commence déjà à rechercher en privé une alliance avec plusieurs des chefs d’entreprise les plus influents de la ville.

Adams, le grand favori pour remporter la course à la mairie à l’automne, a commencé à parler aux dirigeants juste après avoir sécurisé l’investiture démocrate plus tôt ce mois-ci à la suite d’une primaire exténuante, selon des personnes proches du dossier. Ceux qui ont refusé d’être nommés le font afin de parler librement de conversations privées.

La tentative d’Adams de s’entendre avec les riches dirigeants intervient après que le maire Bill de Blasio se soit battu avec des chefs d’entreprise pendant des années. Le maire démocrate à deux mandats a appelé à augmenter les impôts sur les riche et a aurait ignoré suggestions des chefs d’entreprise sur la façon de gérer la pandémie de Covid.

« Une bouffée d’air frais et très prometteuse », a déclaré un cadre de longue date de Wall Street qui a rencontré Adams ces derniers jours. Cette personne a déclaré qu’Adams souhaitait travailler avec des chefs d’entreprise et divers experts pour aider à recruter les meilleurs talents pour travailler à l’hôtel de ville.

Kathryn Wylde, PDG du groupe pro-entreprises Partnership for New York City, a déclaré qu’elle avait entendu Adams peu de temps après avoir remporté la primaire. Adams a déclaré qu’il voulait entendre ses idées sur la façon de créer une meilleure relation entre la mairie et les chefs d’entreprise, a-t-elle déclaré à CNBC.

L’organisation, qui compte plus de 300 membres, prévoit d’organiser une rencontre en personne pour Adams en septembre, à moins de toute nouvelle restriction Covid. Tous les membres sont invités au rassemblement. Auparavant, Adams a participé à plusieurs réunions virtuelles avec le groupe.

Le comité exécutif du Partenariat pour la ville de New York comprend Jamie Dimon, PDG de JP Morgan Chase, Steve Schwarzman, PDG de Blackstone, Larry Fink, PDG de BlackRock, David Solomon, PDG de Goldman Sachs et l’ancien directeur de fonds spéculatif John Paulson.

Politique signalé que Dimon a appelé Adams pour le féliciter et que les deux ont exprimé leur intérêt à travailler ensemble. Le média a également déclaré qu’Adams avait discuté avec le milliardaire et ancien maire de New York Mike Bloomberg.

Charles Phillips, ancien président du géant de la technologie Oracle et ancien coprésident de la campagne principale du vétéran de Citigroup, Ray McGuire, a récemment rencontré Adams, a expliqué une personne proche du dossier.

Le milliardaire et fondateur de l’épicerie Gristedes, John Catsimatidis, était photographié avec Adams au célèbre restaurant italien Rao’s.