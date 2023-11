Eric Adams avait des téléphones portables et des iPad saisis par le FBI dans le cadre d’une enquête pour corruption

Les autorités fédérales ont saisi les appareils – parmi lesquels au moins deux téléphones portables et un iPad – dans le cadre d’une enquête visant à déterminer si la campagne de Hizzoner était de connivence avec le gouvernement turc et d’autres pour injecter de l’argent dans ses efforts à la mairie, ont déclaré des sources au Post après la première publication de la nouvelle. par le New York Times.

L’avocat de la campagne d’Adams, Boyd Johnson, a déclaré qu’un examen interne de la mairie a révélé qu’« un individu avait récemment agi de manière inappropriée » et que cela avait été immédiatement signalé au FBI, ce qui a déclenché la saisie.

« Après avoir pris connaissance de l’enquête fédérale, il a été découvert qu’un individu avait récemment agi de manière inappropriée. Dans un esprit de transparence et de coopération, ce comportement a été immédiatement et de manière proactive signalé aux enquêteurs », a déclaré Johnson dans un communiqué obtenu par The Post.

« Lundi soir, le FBI a contacté le maire après un événement. Le maire a immédiatement accédé à la demande du FBI et leur a fourni des appareils électroniques. Le maire n’a été accusé d’aucun acte répréhensible et continue de coopérer à l’enquête.

Adams lui-même a ajouté : « En tant qu’ancien membre des forces de l’ordre, j’attends de tous les membres de mon personnel qu’ils respectent la loi et coopèrent pleinement à tout type d’enquête – et c’est exactement ce que je continuerai à faire. Je n’ai rien à cacher.”







Le FBI a saisi les appareils électroniques du maire Eric Adams en début de semaine dans le cadre de ce qui semble être une enquête croissante sur une éventuelle corruption fédérale lors de sa campagne de 2021, a rapporté le New York Times. Rod Lamkey – CNP

Les agents se sont approchés d’Adams, 63 ans, dans la rue et ont demandé à son équipe de sécurité de se retirer, a déclaré une source au Times.

Les appareils électroniques ont été restitués au maire quelques jours plus tard, ont indiqué les sources.

La nouvelle de la saisie de l’appareil survient une semaine après que des agents du FBI ont perquisitionné le domicile de Brianna Suggs, principale collectrice de fonds du maire, et saisi deux ordinateurs portables, trois téléphones portables – et un dossier intitulé « Eric Adams ».

Ces coups de porte surprise ont incité Adams à faire échouer son projet de rencontrer la Maison Blanche et d’autres dirigeants à Washington, DC, en faveur d’un retour dans la Grosse Pomme.

Il a ensuite déclaré que ce changement rapide de plans était dû au désir de soutenir son équipe, y compris Suggs – un ancien stagiaire de 25 ans qui, selon le maire, avait vécu une « expérience traumatisante », selon le New York Times.







Le maire aurait été approché par des agents dans la rue avant de repartir et de saisir ses appareils. William Farrington

Le mandat obtenu par les autorités fédérales qui ont pénétré dans la maison de Suggs à Brooklyn visait à obtenir des documents liés aux contributions à la campagne Adams 2021, ainsi que des enregistrements de voyages en Turquie d’employés de la campagne ou d’alliés qui pourraient en révéler davantage sur les liens du camp Adams avec le gouvernement turc. .

Les enquêteurs recherchaient spécifiquement des preuves que la campagne avait réduit les avantages sociaux des dirigeants et des employés du groupe KSK Construction ainsi que des responsables turcs.

Le mandat – qui a été obtenu pour la première fois par le New York Times – cherchait également à savoir si la campagne d’Adams avait profité du programme public de contrepartie de la ville de New York, qui offre une contrepartie de huit contre un pour les premiers 250 $ de contribution d’un résident.

Adams a toutefois minimisé la gravité de l’enquête la semaine dernière, déclarant que « là où il y a de la fumée, il n’y a pas toujours du feu ».

Plus tôt cette semaine, il a confirmé avoir embauché Johnson, un ancien procureur fédéral de Manhattan, comme avocat de la défense.

En juillet, le procureur de Manhattan, Alvin Bragg, a porté plainte contre six personnes – dont un ancien commandant de police et une entreprise de construction – pour avoir organisé un programme de dons de paille visant à canaliser de l’argent vers la candidature d’Adams à la mairie.