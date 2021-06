Eric Adams a une avance rapide; Andrew Yang concède

NEW YORK – Les bureaux de vote ont fermé dans la Big Apple alors que les New-Yorkais ont voté mardi pour choisir leur prochain maire, mais, avec le nouveau système de vote par choix de la ville, ne vous attendez pas à connaître le gagnant ce soir.

Le président de l’arrondissement de Brooklyn et ancien capitaine de police Eric Adams était en tête mardi des résultats partiels publiés lors de la primaire du maire de New York, mais seules les préférences de premier choix des votes anticipés et en personne ont été publiées pour le moment.

Avec plus de 96 % de ces votes comptés, Adams avait 31 % des votes de premier choix ; l’ancien conseiller juridique du maire Bill de Blasio Maya Wiley était deuxième avec 22 % ; et l’ancienne chef du département de l’assainissement Kathryn Garcia et l’entrepreneur devenu espoir politique Andrew Yang ont terminé troisième et quatrième avec environ 20 % et 12 %, respectivement.

Yang, qui était autrefois considéré comme la compétition la plus difficile d’Adams dans la course, a concédé mardi soir sur la base du retour initial. « Je ne serai pas le prochain maire de New York », a-t-il déclaré.

S’adressant à ses partisans, Adams a reconnu que le processus de choix classé devrait encore se dérouler, mais s’est délecté de son avance précoce.

« Nous savons qu’il va y avoir deux et trois et quatre », a-t-il déclaré. « Mais il y a autre chose que nous savons. Nous savons que la ville de New York a dit : « Notre premier choix est Eric Adams. »

Étant donné qu’aucun candidat n’a remporté la majorité des préférences de premier choix, les préférences des électeurs seront redistribuées dans le système de choix classés, le premier lot de résultats des choix classés étant publié la semaine prochaine.

Adams serait le deuxième maire noir de la ville. Il a fait de la sécurité publique le message central de sa campagne tout en faisant appel à son passé de plaidoyer en politique appelant à des réformes du service de police de la ville.

Avec Wiley et Garcia, la ville pourrait élire sa première femme maire. Yang aurait été le premier maire américain d’origine asiatique de la ville.

Aux urnes, les électeurs pouvaient sélectionner jusqu’à cinq candidats. Alors que le calcul pour redistribuer les préférences des électeurs au fur et à mesure que les candidats sont éliminés se fait par voie électronique, la loi de l’État permet aux bulletins de vote par correspondance de s’écouler au cours de la semaine prochaine. Ces votes pourraient être le facteur décisif dans la course très disputée.

Après avoir publié les résultats des choix classés des votes anticipés et en personne, le Conseil des élections de la ville prévoit de publier les préférences des choix classés des bulletins de vote par correspondance à partir du 6 juillet. Selon certaines estimations, le gagnant ne sera connu qu’à la mi-juillet.

Le champ démocrate surpeuplé présentait huit candidats majeurs et était centré sur les problèmes de criminalité et le rétablissement de New York après la pandémie de COVID-19.

« C’est vraiment l’une des élections les plus, sinon les plus importantes que nous ayons vues simplement à cause de (la pandémie) et comment revenir », a déclaré Sid Davidoff, conseiller principal de l’ancien maire John Lindsay. « Alors la question devient : qui dirige le mieux dans cette ville au cours des deux prochaines années ? »

Le titulaire démocrate, de Blasio, quitte ses fonctions après avoir atteint la limite de son mandat. Il n’a soutenu aucun candidat et aucun candidat, à l’exception de Yang, n’a dit vouloir son approbation.

Adams avait été un favori pendant une grande partie de la course et était en tête de nombreux sondages majeurs menés au cours de ses dernières semaines. En plus de son message de sécurité publique, le natif de Brooklyn s’est également engagé à lutter contre les inégalités raciales dans la ville. Cependant, il a également fait l’objet de vives critiques après qu’un rapport de POLITICO ait détaillé des divergences dans ses dossiers de propriété et de campagne.

Wiley, quant à elle, était la favorite progressive alors que la course se rétrécissait et elle a remporté le soutien de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y. Wiley s’est engagé à détourner une partie des fonds de la police vers les services de santé mentale et les sans-abri ainsi que les écoles.

Yang et Garcia, qui avaient récemment formé une sorte d’alliance au sein du système de choix classé, reflétaient tous deux plus étroitement Adams sur la question de la police. Garcia a également fait du changement climatique une grande partie de sa campagne. Yang a promis d’apporter une version locale de son plan de revenu de base universel à New York, qu’il a présenté lors de la course présidentielle de 2020.

Il y a plus de 3 millions d’électeurs démocrates inscrits contre environ un demi-million d’électeurs républicains inscrits dans la ville, de sorte que le vainqueur de la primaire démocrate devrait se diriger vers la victoire en novembre.

Dans la course républicaine, le fondateur des Guardian Angels, Curtis Sliwa, dirigeait l’homme d’affaires Fernando Mateo.

Plus de 200 000 électeurs ont demandé des bulletins de vote par correspondance et plus de 87 000 avaient été renvoyés lundi.

En tête du peloton dans la course démocrate se trouvaient Scott Stringer en cinquième, Dianne Morales en sixième, Ray McGuire en septième et Shaun Donovan en huit. Plusieurs autres candidats mineurs ont également reçu des éclats de voix.

La course au procureur du district de Manhattan était également en cours de décision. Le titulaire, Cyrus Vance, se retire alors que son bureau continue d’enquêter sur l’ancien président Donald Trump et les entreprises de sa famille.

L’ancien procureur fédéral Alvin Bragg dirigeait de peu Tali Farhadian Weinstein, également ancien procureur fédéral, mardi. Cette élection n’utilisait pas le vote par choix classé.

