Eric Adams a dit qu’il voulait «faire des choses». Est ce qu’il?

La question de la criminalité est compliquée. Alors que les fusillades et les homicides sont en baisse, les crimes majeurs, y compris les agressions et les vols qualifiés, ont augmenté de 23 % au total en 2022 au 27 décembre. Il y a eu au moins 10 meurtres dans le métro, contre environ deux par an avant la pandémie. Et avec sa concentration constante sur le crime et la loi sur la libération sous caution de l’État, M. Adams a été accusé d’avoir contribué à alimenter un récit de campagne républicaine selon lequel la ville est un repaire d’anarchie.

Il a cherché à réduire le désordre en se concentrant sur les problèmes de qualité de vie, ce qui a provoqué une augmentation des convocations pour des délits mineurs, alors même que la criminalité restait bien en deçà des sommets historiques des années 1980 et 1990. Les défenseurs des droits civiques sont préoccupés par les interpellations policières des hommes noirs et latinos et préféreraient que M. Adams en fasse plus au cours de sa première année pour inaugurer des réformes policières.