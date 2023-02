Erdogan visite la zone sinistrée de Turquie alors que le nombre de morts dépasse les 11 000

Commentez cette histoire Commentaire

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé mercredi dans le sud de son pays dévasté par le tremblement de terre alors que le nombre de morts a dépassé les 11 000 et que les secouristes de la Syrie voisine ont déclaré avoir trouvé des collègues parmi les morts. Le puissant tremblement de terre de lundi et ses répliques ont rasé des villes et des villages à travers la Turquie et la Syrie, aggravant les crises humanitaires existantes et en créant de nouvelles.

Lors d’une visite à Hatay, l’une des villes les plus dévastées, Erdogan a annoncé que le nombre de morts en Turquie avait dépassé les 9 000 et que près de 53 000 personnes avaient été blessées.

Il a promis que les villes et villages en ruines seraient reconstruits en un an, bien que la tâche soit énorme – le nombre de bâtiments effondrés est passé à plus de 6 444, a-t-il déclaré.

Plus tôt, à Kahramanmaraş, la ville à l’épicentre du tremblement de terre, Erdogan a donné une note rassurante. « Nos concitoyens ne devraient pas s’inquiéter ; nous ne les laisserons jamais sans abri », a-t-il déclaré, décrivant les plans pour aider les nouveaux sans-abri en mettant à disposition des lits d’hôtel.

Le transporteur aérien d’État, Turkish Airlines, a déclaré avoir évacué près de 20 000 personnes de la zone sinistrée, et 30 000 passagers supplémentaires devaient voler ce jour-là.

Alors que les dons affluent du monde entier, les groupes d’aide disent que les besoins sont immenses. Dans la ville en ruine d’Adiyaman, dans le sud-est, des zones de distribution chaotiques et improvisées de fournitures humanitaires ont surgi mercredi le long du boulevard central.

Une immense file de personnes s’est formée à l’entrée de la ville pour prendre les rations d’eau qui étaient distribuées. À un autre point de secours près du centre-ville, Esref Tuncer, 60 ans, s’est présenté dans l’espoir de trouver des couvertures, mais est reparti avec des chaussettes fines et deux pulls à la place.

D’autres familles ont couru autour de lui, essayant de sécuriser l’une des grandes tentes envoyées par l’autorité turque de gestion des catastrophes, alors que des échauffourées éclataient autour du camion.

Erdogan a déclaré mercredi que le gouvernement turc distribuerait 10 000 lires turques, soit 530 dollars, à “chacune de nos familles”, mais il n’était pas immédiatement clair qui serait éligible à l’aide ni comment ils la réclameraient.

Dans les zones contrôlées par le gouvernement de la Syrie voisine, un pays plongé depuis 12 ans dans la guerre civile, au moins 1 262 personnes ont été tuées dans les tremblements de terre et 2 285 autres ont été blessées, ont rapporté mercredi les médias officiels. Pendant ce temps, dans le nord-ouest assiégé par les rebelles, les secouristes ont déclaré avoir enregistré plus de 1 400 morts et 2 700 blessés.

Ils ont également retrouvé leurs corps parmi les décombres. Le groupe de défense civile syrienne connu sous le nom de Casques blancs, qui opère dans des zones échappant au contrôle du gouvernement, dit mercredi que quatre de ses volontaires et leurs familles figuraient parmi les victimes du séisme.

Pourquoi est-il si difficile d’aider les victimes du tremblement de terre en Syrie ?

Médecins sans frontières a dit l’un de ses employés a été retrouvé mort sous les décombres de sa maison dans la province d’Idlib. “Nous sommes très choqués et attristés par l’impact de cette catastrophe sur les milliers de personnes touchées, y compris nos collègues et leurs familles”, a déclaré Sébastien Gay, chef de la mission Médecins sans frontières en Syrie, dans un communiqué.

Les espoirs de survie de ceux qui gisaient encore sous les décombres s’estompaient d’heure en heure alors que les températures frôlent le point de congélation. Des secouristes ont voyagé du monde entier pour aider à l’effort, un processus accéléré par le mécanisme de protection civile de l’Union européenne, qui a permis à l’organisme de coordonner le déploiement de plus de 1 100 sauveteurs de 21 pays.

La Syrie a tenté de faire de même mercredi, mais on ne sait pas dans quel but. Le gouvernement du président Bashar al-Assad a été un paria parmi de nombreux gouvernements occidentaux, qui l’ont accusé de crimes contre l’humanité pour avoir bombardé des zones civiles densément peuplées, y compris les installations médicales qui les desservent, tout au long de la guerre.

Dans la poche tenue par les rebelles dans le nord-ouest, aucune aide n’a traversé la frontière depuis les tremblements de terre, bloquée par un mélange probable de véritables dommages aux infrastructures le long de la seule route autorisée par l’ONU, ainsi que par l’obstructionnisme politique de la part du gouvernement d’Assad et ses alliés.

Mises à jour en direct: le nombre de morts dans le tremblement de terre en Turquie et en Syrie dépasse les 11 000 alors que les sauveteurs combattent un froid glacial

Pourtant, les besoins sont immenses des deux côtés de la ligne de conflit.

« Près de 90 % de la population dépend de l’action humanitaire », a déclaré Fabrizio Carboni, directeur régional Proche et Moyen-Orient du Comité international de la Croix-Rouge. « Il y a quelques semaines à peine, nous étions engagés dans une réponse au choléra, puis il y a aussi la crise climatique. La liste des défis humanitaires, même pris isolément, serait énorme. Et ils arrivent les uns après les autres.

L’Organisation mondiale de la santé a mis en garde mercredi contre un impact “énorme et à long terme” sur les soins de santé en Turquie et en Syrie et a déclaré qu’il était nécessaire de prévenir une éventuelle flambée d’infections respiratoires.

La porte-parole de l’OMS Margaret Harris a déclaré à Sky News que les groupes d’aide envoyaient des fournitures pour les soins chirurgicaux et traumatologiques alors que les sauveteurs continuaient à sortir les gens des décombres. Mais le spectre d’une crise sanitaire plus large se profile également, a-t-elle déclaré, ce qui rend important de fournir rapidement d’autres services de santé, notamment des fauteuils roulants et des médicaments pour les maladies chroniques, telles que le diabète et l’hypertension.

“Il y a tellement de changements à long terme dans la santé des gens”, a-t-elle déclaré. « Nous avons vu un bébé qui est né sous les décombres hier. Des bébés vont naître dans les prochains jours de personnes réfugiées dans des voitures. Harris a déclaré que les premières évaluations avaient montré des dommages à au moins 15 hôpitaux et à des centaines d’établissements de santé dans les deux pays.

En Turquie, le ministre de la Santé a déclaré mercredi que 77 hôpitaux de campagne avaient été mis en place dans 10 régions du sud. “Nous devons chercher à prévenir les maladies infectieuses”, a déclaré Harris. “Les gens sont entassés dans le froid dans des circonstances difficiles dont le système immunitaire est soumis à un stress énorme.”