Erdogan veut une « alliance islamique » contre Israël — RT World News

Le président turc a déclaré que la création d’un tel bloc était le seul moyen de mettre fin à ce qu’il a appelé le « terrorisme d’État » et le « banditisme » israéliens.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à la création d’une alliance plus large de pays islamiques pour faire face à une prétendue « menace d’expansionnisme » venant d’Israël.

Le leader a fait ces remarques samedi lors d’un discours prononcé lors d’un événement organisé par l’association des écoles islamiques à l’extérieur d’Istanbul.

« La seule mesure qui mettra fin à l’arrogance israélienne, au banditisme israélien et au terrorisme d’État israélien est l’alliance des pays islamiques », Erdogan a affirmé. Ankara a déjà pris des mesures visant à « former une ligne de solidarité contre la menace croissante de l’expansionnisme » dernièrement, notamment en cherchant à resserrer les liens avec la Syrie et l’Égypte, a-t-il noté.

Le président a accusé Israël de chercher à déclencher une guerre de grande envergure au Moyen-Orient pour conquérir et occuper davantage de territoires. Il a fait l’éloge du groupe militant palestinien Hamas, affirmant qu’il combattait Israël « au nom des musulmans » et « défendre les terres islamiques », y compris la Turquie.















« Israël ne s’arrêtera pas à Gaza. Si Israël continue ainsi, il jettera son dévolu sur d’autres territoires après avoir occupé Ramallah. Son tour viendra pour d’autres pays de la région. Il viendra pour le Liban, la Syrie. Ils jetteront leur dévolu sur notre patrie entre le Tigre et l’Euphrate. » Erdorgan a également affirmé.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a rapidement rejeté les allégations concernant un conflit plus large au Moyen-Orient, le qualifiant de « conflit de plus en plus grave ». « Un mensonge dangereux et une incitation » et insistant sur le fait que le pays n’a fait que se défendre contre « les meurtriers et les violeurs du Hamas », ainsi que « de l’axe du mal chiite dirigé par l’Iran. »

« Erdogan continue de jeter le peuple turc dans le feu de la haine et de la violence au nom de ses amis du Hamas », Katz a écrit dans un article sur X.

Le président turc s’est longtemps présenté comme un important protecteur des Palestiniens, faisant des déclarations de plus en plus hostiles à l’encontre de Jérusalem-Ouest dans le contexte du conflit entre Israël et le Hamas qui dure depuis l’attaque surprise du 7 octobre par le groupe palestinien.

En juillet dernier, Erdogan avait même menacé d’envahir Israël en raison du conflit de Gaza, tandis que Jérusalem-Ouest avait averti que le dirigeant turc pourrait finir par devenir Saddam Hussein s’il poursuivait une telle rhétorique.