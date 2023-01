Erdogan suggère que la Turquie pourrait accepter la Finlande dans l’OTAN sans la Suède

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a porté un nouveau coup à la candidature de la Suède à l’OTAN, suggérant que son gouvernement pourrait approuver la demande d’adhésion de la Finlande à l’OTAN sans son voisin nordique.

La Finlande et la Suède ont toutes deux officiellement demandé à rejoindre l’alliance de défense vieille de 73 ans en mai de l’année dernière, inversant leur politique de longue date de non-alignement à la suite de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Les deux ont juré d’avancer en tandem.

Erdogan, en colère contre le gouvernement suédois pour un certain nombre de raisons, est sur le point de faire ou de défaire les plans d’adhésion des deux pays à l’OTAN, car la candidature de chaque État nécessite l’approbation unanime des 30 membres actuels. La Hongrie est le seul pays avec la Turquie qui n’a pas encore approuvé les candidatures des pays nordiques, que les autres États membres souhaitent accélérer.

“Nous pouvons délivrer à la Finlande un message différent [on their application], et la Suède serait choquée de voir notre message. Mais la Finlande ne devrait pas commettre la même erreur que la Suède”, a déclaré Erdogan lors d’un discours dimanche.

Les commentaires interviennent quelques jours après qu’Erdogan a menacé l’adhésion de la Suède à l’OTAN à propos d’un incendie du Coran dirigé par des extrémistes de droite qui a eu lieu devant l’ambassade de Turquie à Stockholm, ce que les autorités suédoises ont condamné mais déclaré légal en vertu des lois sur la liberté d’expression du pays.

“Ceux qui autorisent un tel blasphème devant notre ambassade ne peuvent plus compter sur notre soutien pour leur adhésion à l’OTAN”, a déclaré Erdogan le 23 janvier.