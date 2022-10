Erdogan suggère à la Suède et à la Finlande de rejoindre l’OTAN à des moments différents

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a suggéré jeudi que la Suède et la Finlande rejoignent l’OTAN à des moments différents après avoir accusé les deux pays de soutenir des groupes que la Turquie considère comme des terroristes.

La Turquie et la Hongrie sont les deux seuls pays qui n’ont pas encore ratifié l’adhésion des pays nordiques à l’alliance des 30 membres, qui fonctionne par consensus.

S’exprimant lors d’une conférence de presse lors du sommet inaugural de la Communauté politique européenne, la Turquie a déclaré qu’elle ne verrait pas la Suède d’un œil favorable tant que des “organisations terroristes” manifesteraient dans ses rues et à l’intérieur de son parlement.

Erdogan a déclaré que la Turquie avait de meilleures relations avec la Finlande parce que ce “n’est pas un pays où les terroristes errent librement”.

LA TURQUIE INVOQUE UN AMBASSADEUR GREC POUR PROTESTER CONTRE LE DÉPLOIEMENT DE VÉHICULES BLINDÉS DANS LES ÎLES GRECQUES DÉMILITARISÉES

“L’OTAN devra prendre une décision éventuelle, et s’ils prennent une décision en faveur de la Finlande, bien sûr, nous ferons tout ce qui nous est demandé”, a déclaré Erdogan.

Le Premier ministre finlandais Sanna Marin a déclaré qu’Helsinki était favorable à l’adhésion à l’alliance en même temps que la Suède.

“De notre point de vue, il serait très important que la Finlande et la Suède entrent ensemble dans l’OTAN parce que nous sommes tous les deux dans la partie nord de l’Europe, tous deux dans la même position géopolitique de sécurité”, a-t-elle déclaré. “Mais bien sûr, nous continuerons la discussion et c’est maintenant à la Turquie et aussi à la Hongrie de prendre les décisions de ratification.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les commentaires d’Erdogan sont intervenus après que la Suède a annoncé qu’elle lèverait un embargo sur les armes qu’elle avait imposé à la Turquie en 2019, à la suite d’une opération militaire turque contre la milice kurde YPG en Syrie. Cette décision a été largement considérée comme une étape visant à obtenir l’approbation d’Ankara pour son adhésion à l’OTAN.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.