Erdogan soutient l’idée de Poutine d’un hub gazier

La construction commencera dès que possible, selon le dirigeant turc

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a soutenu l’idée de son homologue russe Vladimir Poutine de créer un hub international de gaz naturel en Turquie, pour acheminer les approvisionnements russes vers l’Europe. Selon le dirigeant turc, lui et Poutine ont maintenant ordonné à leurs gouvernements respectifs de présenter des plans de construction dès que possible.

Erdogan a déclaré que les autorités énergétiques des deux pays travailleront ensemble pour désigner le meilleur endroit pour construire le centre de distribution, qui sera très probablement dans le nord-ouest de la Turquie, dans la région de Thrace qui borde la Grèce et la Bulgarie.

“Avec M. Poutine, nous avons demandé à notre ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et à l’institution compétente du côté russe de travailler ensemble”, a-t-il ajouté. Erdogan a déclaré aux journalistes dans l’avion présidentiel alors qu’il revenait du Kazakhstan jeudi.



« Ils vont mener cette étude. Quel que soit l’endroit le plus approprié, nous espérons y établir ce centre de distribution », a-t-il ajouté, notant que si la Turquie dispose déjà d’un centre de distribution national, la nouvelle infrastructure sera le premier hub gazier international du pays.

La décision intervient après une réunion à huis clos entre Erdogan et Poutine en marge d’un sommet régional à Astana jeudi. Le président russe a proposé de construire un hub gazier majeur à Türkiye pour gérer les approvisionnements qui étaient auparavant dirigés vers l’Europe via le gazoduc Nord Stream 1 en mer Baltique. Le pipeline, ainsi que le Nord Stream 2 encore inutilisé, ont été gravement endommagés lors d’une série d’explosions fin septembre, largement considérées comme le résultat d’un sabotage.

Louant la Turquie comme l’un des “le plus fiable” partenaires pour le transit du carburant russe vers l’Europe, Poutine a noté qu’un hub gazier international servirait non seulement de plate-forme de distribution, mais pourrait également être utilisé pour déterminer les prix du gaz et éviter la politisation de la question.

Le Kremlin avait précédemment exhorté Ankara à envisager de développer davantage son infrastructure gazière après que plusieurs personnes aient été arrêtées en Russie pour avoir prétendument comploté pour saboter le gazoduc TurkStream. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le pipeline était désormais le seul “entièrement fonctionnel, entièrement chargé et fonctionnant comme une horloge” pour que le gaz russe se rende dans les pays de l’UE.