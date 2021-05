Erdogan s’en prend à Israël «  terroriste cruel  » après la violente répression des manifestants palestiniens à Jérusalem-Est

Vendredi, la police israélienne a utilisé des balles en caoutchouc, des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes sur les fidèles de la mosquée Al-Aqsa après que la foule a commencé à leur lancer des chaises, des pierres et des chaussures. Plus de 200 Palestiniens auraient été blessés à Jérusalem lors d’escarmouches avec les forces de sécurité. Des dizaines de personnes ont été hospitalisées et dix-sept officiers ont été blessés dans les affrontements. Les troubles se sont poursuivis pendant le week-end, le Croissant-Rouge palestinien rapportant dimanche matin que des dizaines de personnes supplémentaires avaient été blessées, dont un enfant d’un an.

Dans un discours prononcé samedi, Erdogan a déclaré que la violence était un «Attaque contre tous les musulmans» et a appelé les Nations Unies à mettre un terme aux Palestiniens « persécution. »

Nous condamnons fermement les attaques odieuses d’Israël contre notre première qibla #AlAqsaMosque, qui se déroulent malheureusement à chaque Ramadan. En tant que Turquie, nous continuerons à être aux côtés de nos frères et sœurs palestiniens en toutes circonstances. – Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 8 mai 2021

«Israël, le cruel État terroriste, attaque les musulmans de Jérusalem – dont le seul souci est de protéger leurs maisons … et leurs valeurs sacrées – d’une manière sauvage et dénuée d’éthique», Erdogan a déclaré, ont rapporté les médias turcs.

Les troubles surviennent au milieu de la colère croissante suscitée par l’expulsion forcée prévue de plusieurs familles palestiniennes vivant sur des terres à l’intérieur des sections annexées des territoires palestiniens occupés. La terre a été revendiquée par des colons israéliens. La Cour suprême d’Israël tiendra une audience sur le différend juridique qui divise lundi.

Dans ses remarques, Erdogan a appelé à l’arrêt des expulsions, avertissant que la Turquie «Faire tout notre possible pour que les cruels soient condamnés au sort qu’ils méritent» si les familles palestiniennes sont expulsées de leurs maisons.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a signalé que son gouvernement avait l’intention d’aller de l’avant avec le logement des colons israéliens dans le territoire occupé. Dimanche, il a dit qu’il « Rejette fermement » pression internationale sur Israël pour qu’il annule les expulsions.

Erdogan a utilisé une rhétorique similaire dans ses précédents commentaires sur Israël. En avril 2018, il a décrit Netanyahu comme un « occupant » et « terroriste » après que les forces israéliennes aient ouvert le feu sur des manifestants palestiniens près de la frontière orientale de la bande de Gaza, tuant des dizaines de personnes.

