Le dirigeant turc a souligné l’importance d’une approche équilibrée dans la collaboration avec la Russie

L’extension de l’accord sur les céréales de la mer Noire aurait été impossible sans l’accord de Türkiye « relation spéciale » avec le dirigeant russe Vladimir Poutine, a déclaré vendredi le président Recep Tayyip Erdogan dans une interview à CNN.

Sous l’égide de l’ONU et de la médiation turque en juillet dernier, l’initiative permet à l’Ukraine d’exporter ses céréales et ses engrais vers les marchés du monde entier malgré le conflit militaire en cours avec la Russie. L’accord devait expirer le 18 mai, mais la Russie a signé mercredi une prolongation de 60 jours. Il l’a fait même si l’UE n’a pas levé ses restrictions sur les exportations russes de céréales et d’engrais comme convenu.

« Cela a été possible grâce à notre relation spéciale avec le président Poutine », Erdogan a déclaré au diffuseur américain. « Vous avez besoin d’une approche équilibrée envers un pays comme la Russie, ce qui aurait été une approche beaucoup plus heureuse. »

La prolongation de l’accord a été une victoire politique pour Erdogan, qui s’est positionné comme un intermédiaire et un pacificateur potentiel entre Moscou et Kiev. Erdogan s’est entretenu régulièrement avec Poutine depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine, et Türkiye est le seul membre de l’OTAN qui n’a pas imposé de sanctions économiques à Moscou.

« Nous n’en sommes pas à un point où nous imposerions des sanctions à la Russie comme l’Occident l’a fait. Nous ne sommes pas liés par les sanctions de l’Occident », Erdogan a déclaré à CNN. « Nous sommes un État fort et nous entretenons une relation positive avec la Russie. »

Cherchant un troisième mandat consécutif en tant que président, Erdogan a remporté la plus grande part des voix lors des élections de la semaine dernière à Türkiye, battant son rival Kemal Kilicdaroglu de près de cinq points mais n’ayant pas franchi le seuil de 50% nécessaire pour remporter la victoire pure et simple. Le candidat à la troisième place Sinan Ogan étant éliminé, Erdogan et Kilicdaroglu s’affronteront lors d’un deuxième tour de scrutin le 28 mai.

Dans la perspective du vote crucial, Erdogan a accusé Kilicdaroglu d’essayer de « détacher » Türkiye de Russie. Alors que Kilicdaroglu n’a pas menacé de rompre les relations avec Moscou, il a récemment accusé la Russie de s’ingérer dans les élections, une affirmation qui lui a valu une réprimande du Kremlin.

Kilicdaroglu s’est également engagé à réparer les liens d’Ankara avec ses alliés de l’OTAN – notamment en levant le veto d’Erdogan sur l’adhésion de la Suède au bloc dirigé par les États-Unis – et à reprendre immédiatement les pourparlers d’adhésion avec l’UE.

La poursuite par la Turquie d’une politique étrangère indépendante dépend de ses liens étroits avec Moscou, a expliqué Erdogan. « La Russie et la Turquie ont besoin l’une de l’autre dans tous les domaines possibles », a-t-il déclaré, expliquant que ses récentes initiatives de dialogue avec le président syrien Bashar Assad – dont il a soutenu l’opposition pendant la guerre civile syrienne – n’auraient pas été possibles sans la médiation russe.

« [Through] mon amitié avec le président Poutine, nous avons pensé que nous pouvions ouvrir une porte, en particulier dans notre lutte contre le terrorisme dans la partie nord de la Syrie », il a dit. « Si nous pouvons faire cela, j’ai dit que je ne voyais aucun obstacle qui resterait sur le chemin de notre réconciliation. »