Erdogan revendique la victoire à l’élection présidentielle turque | Nouvelles du monde

Erdogan revendique la victoire à l’élection présidentielle turque (Photo: Getty) Le président sortant de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré la victoire au second tour des élections de son pays, prolongeant son règne pour une troisième décennie. Dans ses premiers commentaires depuis la fermeture des bureaux de vote, M. Erdogan s’est adressé à des partisans dans un bus de campagne devant son domicile à Istanbul. « Je remercie chaque membre de notre nation de m’avoir confié la responsabilité de gouverner à nouveau ce pays pour les cinq prochaines années », a-t-il déclaré. Il a ridiculisé son challenger, Kemal Kilicdaroglu, pour sa défaite, en disant « au revoir, Kemal », alors que les supporters huaient.



Les partisans du parti Ak d’Erdogan se sont rassemblés devant le QG du président pour scander des slogans et célébrer sa victoire (Photo : Shutterstock) « Le seul gagnant aujourd’hui est la Turquie », a déclaré M. Erdogan. Avec près de 99% des urnes ouvertes, les résultats non officiels des agences de presse concurrentes ont montré que M. Erdogan avait obtenu 52% des voix, contre 48% pour son challenger, M. Kilicdaroglu. Les agences de presse concurrentes obtiennent leurs données du décompte des urnes effectué par le personnel sur le terrain et sont fortes dans différentes régions, ce qui explique une partie de la variation des données préliminaires. La commission électorale turque envoie ses propres données aux partis politiques tout au long du décompte des voix, mais ne déclare les résultats officiels que quelques jours plus tard. M. Erdogan, qui est à la tête de la Turquie depuis 20 ans, a été préféré pour remporter un nouveau mandat de cinq ans lors du second tour, après avoir été juste à côté de la victoire pure et simple au premier tour le 14 mai. Plus: Tendance

À Istanbul, les partisans d’Erdogan ont commencé à célébrer avant même l’arrivée des résultats finaux, en agitant des drapeaux turcs ou du parti au pouvoir et en klaxonnant. La réélection d’Erdogan pourrait avoir des implications bien au-delà d’Ankara. La Turquie se situe au carrefour de l’Europe et de l’Asie et joue un rôle clé dans l’OTAN. Le gouvernement turc a précédemment opposé son veto à l’offre de la Suède de rejoindre l’OTAN et a acheté des systèmes de défense antimissile russes, ce qui a incité les États-Unis à évincer la Turquie d’un projet d’avion de chasse dirigé par les États-Unis. Mais cela a également aidé à négocier un accord crucial qui a permis les expéditions de céréales ukrainiennes et a évité une crise alimentaire mondiale. La performance de M. Erdogan est intervenue malgré une inflation paralysante et les effets d’un tremblement de terre dévastateur il y a trois mois. C’était la première fois qu’il ne remportait pas une élection où il se présentait comme candidat. Les deux candidats ont offert des visions très différentes de l’avenir du pays et de son passé récent. « Cette élection s’est déroulée dans des circonstances très difficiles, il y a eu toutes sortes de calomnies et de diffamation », a déclaré M. Kilicdaroglu, 74 ans, aux journalistes après avoir voté. « Mais je fais confiance au bon sens des gens. La démocratie viendra, la liberté viendra, les gens pourront se promener dans les rues et critiquer librement les politiciens. S’adressant aux journalistes après avoir voté dans une école d’Istanbul, M. Erdogan a noté qu’il s’agissait du premier second tour de l’élection présidentielle de l’histoire de la Turquie. Il a également salué le taux de participation élevé au premier tour et a déclaré qu’il s’attendait à ce que la participation soit à nouveau élevée dimanche. Il a voté en même temps que M. Kilicdaroglu, alors que la télévision locale montrait les rivaux en train de voter sur des écrans partagés. Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre actualités. Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles de Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous à nos alertes push quotidiennes ici. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source