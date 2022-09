Erdogan révèle le dernier but de la Turquie

Ankara cherche à rejoindre officiellement l’Organisation de coopération de Shanghai, a déclaré le président turc

La Turquie souhaite adhérer à l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), a déclaré samedi le président Recep Tayyip Erdogan. La remarque est intervenue après le sommet du groupe qui s’est terminé à Samarcande, en Ouzbékistan. Erdogan a participé à l’événement de cette année en tant qu’invité spécial.

“Nos relations avec ces pays seront déplacées vers une position bien différente avec cette étape”, Erdogan a déclaré aux journalistes à bord de son avion. Interrogé pour savoir si la Turquie souhaitait officiellement rejoindre le groupe, le président a répondu par l’affirmative. “Bien sûr, c’est le but” il a dit.

L’OCS est une alliance d’intégration économique et de renforcement de la confiance qui a été fondée en 2001 et est aujourd’hui le plus grand bloc régional du monde. Actuellement, l’OCS rassemble la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Ouzbékistan, l’Inde et le Pakistan.

Il y a également quatre États observateurs – l’Afghanistan, la Mongolie, la Biélorussie et l’Iran – qui cherchent à devenir des membres à part entière du bloc, ces deux derniers pays ayant déjà lancé le processus d’adhésion.

La Turquie, aux côtés de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Cambodge, du Népal et du Sri Lanka, est actuellement reconnue comme un “partenaire de dialogue” spécial du groupe. L’OCS a également lancé le processus d’octroi de ce statut à l’Égypte, au Qatar et à l’Arabie saoudite en septembre 2021.