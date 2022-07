Erdogan reste un casse-tête pour Biden, même après l’accord avec l’Ukraine

L’administration du président Biden a salué l’accord, qui pourrait soulager une crise alimentaire mondiale intensifiée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et le blocus de ses ports. Les responsables ont exprimé leur scepticisme quant à la bonne foi de la Russie et des missiles russes ont frappé la ville portuaire ukrainienne d’Odessa moins d’un jour après la signature du pacte. Pourtant, un porte-parole de la Maison Blanche avait félicité M. Erdogan pour ses efforts.

WASHINGTON – Lorsque la Russie et l’Ukraine sont parvenues à un accord vendredi pour débloquer les exportations de céréales ukrainiennes, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a joué le rôle d’homme d’État bienveillant.

Quelques jours avant de présider l’accord sur les céréales, l’autocrate turc a renouvelé un avertissement selon lequel il pourrait opposer son veto aux projets de l’OTAN d’accepter la Suède et la Finlande comme membres dans les mois à venir, un acte qui embarrasserait profondément l’alliance et l’administration Biden alors qu’ils travaillent pour contrer la Russie. . Et Le Congrès a exprimé ce mois-ci des doutes à propos de l’engagement de M. Biden lors d’un sommet de l’OTAN en Espagne le mois dernier de vendre des dizaines d’avions de chasse F-16 à la Turquie.

Mardi, M. Erdogan s’est rendu à Téhéran pour des entretiens avec le président iranien, Ebrahim Raisi, et le président russe, Vladimir V. Poutine. Les images de deux principaux rivaux américains avec M. Erdogan, le chef d’un pays de l’OTAN, se sont heurtées au récit occidental d’un Iran et d’une Russie profondément isolés, ont déclaré des analystes.