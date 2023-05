Erdogan remporte l’approbation du second tour des élections turques du candidat à la troisième place Ogan

ANKARA, Turquie (AP) – Le troisième candidat aux élections présidentielles turques a officiellement approuvé lundi le président Recep Tayyip Erdogan pour le second tour du scrutin qui se tiendra le 28 mai.

Le candidat nationaliste à la présidentielle Sinan Ogan, 55 ans, est devenu un faiseur de rois potentiel après que ni Erdogan ni son principal challenger, le chef de l’opposition Kemal Kilicdaroglu, n’aient obtenu la majorité nécessaire pour une victoire au premier tour le 14 mai.

« Je déclare que nous soutiendrons M. Recep Tayyip Erdogan, le candidat de l’Alliance populaire, au second tour des élections », a déclaré Ogan, faisant référence à l’alliance dirigée par Erdogan qui comprend des partis nationalistes et islamistes.

« Nous pensons que notre décision sera la bonne décision pour notre pays et notre nation », a déclaré Ogan.

Ogan, un ancien universitaire soutenu par un parti d’extrême droite anti-migrants, a remporté 5,17% lors du vote du 14 mai et pourrait détenir la clé de la victoire au second tour maintenant qu’il est hors course.

Erdogan a obtenu 49,5 % des voix au premier tour – juste en deçà de la majorité nécessaire pour une victoire pure et simple – contre 44,9 % pour Kilicdaroglu.

Le parti AK au pouvoir d’Erdogan et ses alliés nationalistes et islamistes ont également conservé la majorité au parlement de 600 sièges. Cela augmente les chances de réélection d’Erdogan car les électeurs voteront probablement pour lui afin d’éviter un gouvernement éclaté, selon les analystes.

Ogan a cité la majorité parlementaire d’Erdogan comme raison de sa décision.

« Il est important que le président nouvellement élu soit sous la même (direction) que le parlement », a déclaré Ogan. « L’alliance (de Kilicdaroglu), en revanche, n’a pas pu afficher un succès suffisant contre l’Alliance populaire qui est au pouvoir depuis 20 ans, et n’a pas pu établir une perspective qui pourrait nous convaincre de l’avenir. »

Son approbation d’Erdogan est intervenue quelques jours après avoir tenu une réunion surprise avec le dirigeant turc à Istanbul. Aucune déclaration n’a été faite à l’issue de la réunion d’une heure de vendredi.

Ogan a insisté lundi sur le fait qu’il ne se livrait à aucun commerce de chevaux avec le dirigeant turc.

Ogan avait attiré les votes de personnes qui désapprouvaient la politique d’Erdogan mais ne voulaient pas soutenir Kilicdaroglu, qui dirige le principal parti d’opposition pro-laïc de centre-gauche en Turquie.

Les analystes disent que malgré l’approbation d’Ogan, il n’est pas certain que tous ses partisans iraient à Erdogan. Certains étaient susceptibles de passer à Kilicdaroglu tandis que d’autres pourraient choisir de ne pas voter lors du second tour.

Umit Ozdag, le chef du Parti de la Victoire anti-migrants qui avait soutenu Ogan, a semblé se dissocier de la décision d’approuver Erdogan.

« M. La déclaration de Sinan Ogan est son propre choix politique. Cette déclaration ne représente pas (les points de vue) du Parti de la victoire et ne lie pas le parti », a tweeté Ozdag. Il a ajouté qu’il ferait une déclaration mardi.

Ogan a énuméré les conditions pour gagner son approbation lors d’un entretien avec les médias turcs la semaine dernière. Parmi eux figuraient une position ferme contre le Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, et un calendrier pour l’expulsion de millions de réfugiés, dont près de 3,7 millions de Syriens.

Erdogan, quant à lui, a déclaré à CNN International dans une interview qu’il ne se plierait pas à de telles demandes.

« Je ne suis pas une personne qui aime négocier de cette manière. Ce seront les gens qui feront les rois », a-t-il déclaré.

Dans une tentative apparente d’influencer les électeurs nationalistes, Kilicdaroglu a durci le ton la semaine dernière, promettant de renvoyer les réfugiés et excluant toute négociation de paix avec le PKK s’il était élu.

__

Kiper a rapporté de Bodrum, en Turquie.

Suzan Fraser et Cinar Kiper, Associated Press