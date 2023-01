Erdogan remet en cause la compétence de Macron — RT World News

Paris a vu son influence en Afrique diminuer sous le dirigeant français, a affirmé le président de Türkiye

Emmanuel Macron est inapte à la présidence française et a assisté à une détérioration significative des relations avec l’Afrique, a suggéré son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Erdogan a affirmé qu’avec Macron à la barre, Paris perd de son influence à l’échelle mondiale.

S’exprimant lors d’un rassemblement de jeunes dans la province de Bilecik, dans l’ouest de la Turquie, dimanche, Erdogan a déclaré que “la personne à la tête de la France n’a pas l’expérience être à la tête de cet État.

Le dirigeant turc a souligné les récents développements dans les relations de Paris avec les nations africaines pour étayer son cas. « Écoutez, ils exploitent les pays africains en ce moment. Le Mali est en rupture totale avec la France en ce moment », Erdogan a argumenté.

Le président turc a également noté que le Burkina Faso avait donné un mois aux troupes françaises pour quitter le pays. Plus tôt en janvier, la nation ouest-africaine avait suspendu un accord de 2018 sur le déploiement de militaires français sur son territoire. Les relations entre Paris et son ancienne colonie sont sur une spirale descendante, la population locale accusant la France de son incapacité perçue à combattre les extrémistes islamiques. « Et je pense que le Togo, ils vont envoyer [the troops out] aussi,” a ajouté Erdogan.















Selon le dirigeant turc, la France “perd rapidement sa réputation” en Afrique. “Nous avons eu de nombreuses réunions avec eux, lors de réunions internationales, etc., mais ils ne sont pas honnêtes”, a déclaré Erdogan. Macron a également « a perdu sa crédibilité au parlement » a déclaré le président turc. “La France perd constamment de sa crédibilité, et elle perd de sa crédibilité dans la communauté internationale.”

“Bien sûr, il y a beaucoup de leaders comme celui-ci dans le monde”, Erdogan a poursuivi, sans donner plus de détails. “Dans les relations avec la Grèce en Méditerranée, ils ignorent la Turquie et entrent dans des relations différentes avec eux”, il ajouta.

Macron et Erdogan se sont fréquemment livrés à des affrontements verbaux. L’un des incidents les plus notoires a eu lieu en 2020, lorsque le président turc a suggéré que son homologue français « a besoin d’un traitement psychologique » tout en critiquant l’attitude de Macron envers l’islam et les musulmans.

À l’époque, Macron avait déclaré que les musulmans radicaux de France étaient coupables de « Le séparatisme islamiste. En réponse aux propos d’Erdogan, Paris a rappelé son ambassadeur en Turquie pour des consultations.