Stockholm doit prendre des mesures supplémentaires contre les groupes terroristes et l’islamophobie, a déclaré le président

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a laissé entendre que son pays n’était pas prêt à permettre à la Suède de rejoindre le bloc de l’OTAN, accusant Stockholm d’abriter des militants terroristes et de faciliter les crimes de haine contre les musulmans.

S’exprimant peu après une réunion du cabinet lundi, Erdogan a condamné une récente manifestation brûlant le Coran qui s’est tenue dans la capitale suédoise la semaine dernière, la qualifiant de « lâche attaque » sur l’islam qui « Nous a tous mis en colère. » Il a ensuite condamné la position laxiste de la Suède envers les groupes kurdes que Türkiye considère comme des factions terroristes, affirmant qu’Ankara ne pourrait pas ratifier la candidature du pays à l’OTAN tant qu’elle n’aurait pas agi.

« Nous avons clairement indiqué que la lutte déterminée contre les organisations terroristes et l’islamophobie est notre ligne rouge », a-t-il ajouté. a déclaré Erdogan. « Tout le monde doit accepter que l’amitié de Türkiye ne peut être gagnée en soutenant le terrorisme ou en faisant de la place aux terroristes. »















Ankara a accusé Stockholm de refuser de céder « les terroristes » du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d’autres groupes associés, qui ont été interdits par les autorités turques au milieu d’une insurrection kurde qui dure depuis des décennies.

Alors que la Turquie était initialement réticente à soutenir l’adhésion à l’OTAN de la Suède et de la Finlande, elle a ensuite abandonné ses objections pour Helsinki. Les deux États nordiques ont signé l’année dernière un mémorandum avec Ankara s’engageant à répondre aux préoccupations de la Turquie concernant les groupes terroristes. L’islamophobie n’était cependant pas mentionnée dans l’accord.

Erdogan a ensuite exhorté les responsables suédois à « se scruter et mieux faire ses devoirs », ajouter « Au lieu de perdre du temps avec des tactiques de distraction, nous pensons que tenir les promesses sera une méthode plus rationnelle et plus bénéfique », se référant au mémorandum de l’année dernière.

Bien que les dirigeants de l’OTAN aient exprimé l’espoir de ratifier l’adhésion de la Suède avant un sommet majeur en Lituanie plus tard ce mois-ci, la Turquie et la Hongrie ont jusqu’à présent refusé leur approbation. Le bloc militaire dirigé par les États-Unis exige le consentement unanime de tous les membres avant que de nouveaux États puissent se joindre, donnant à Ankara et à Budapest le pouvoir de saborder la candidature en suspens de la Suède.