Le dernier jour de 2020, le président turc a promis à son peuple que les choses changeraient.

«Nous sommes en train de préparer des réformes qui renforceront notre économie et rehausseront le niveau de notre démocratie, de nos droits et libertés», a déclaré Recep Tayyip Erdoğan au milieu d’un discours publié sur la site web de la présidence.

«Nous apportons les derniers ajustements à nos programmes de réforme complets et, si Dieu le veut, nous les présenterons à la nation avec la nouvelle année.»

Ce n’est pas la première fois ces dernières semaines qu’Erdoğan parle de réforme, dans la perspective de sanctions européennes et la spéculation d’une élection anticipée à l’été 2021.

En novembre, il a déclaré que la Turquie ne se voyait «nulle part ailleurs qu’en Europe. Nous cherchons à construire notre avenir avec l’Europe ».

Mais après des années passées à être décrites par les politiciens européens comme un autocrate et à s’inquiéter de plus en plus de la censure et des violations des droits de l’homme dans le pays, les détracteurs du président turc ont de forts doutes.

Erdoğan pourrait dire que ses propositions subissent des «ajustements finaux», mais peu de personnes en dehors de son cercle intime savent jusqu’à présent ce qu’elles contiennent.

Et le langage souvent combatif du président à la fin de 2020 – même après avoir parlé pour la première fois de réformes – amène beaucoup à conclure qu’un changement radical n’est pas probable.

L’ampleur de la tâche à accomplir est illustrée par deux problèmes: les longues détentions avant le procès et la liberté de la presse.

Détentions de masse avant le procès

Une réalité à laquelle la Turquie est confrontée alors qu’elle entre en 2021 est que des centaines d’opposants au gouvernement sont toujours en prison, dont beaucoup ont passé des années à attendre leur procès pour terrorisme.

Human Rights Watch dit les procureurs en Turquie «ouvrent régulièrement des enquêtes sur le terrorisme contre des personnes ayant exercé pacifiquement leurs droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association».

Un cas important est celui de Selahattin Demirtaş, le politicien kurde charismatique qui s’est opposé à Erdoğan lors de deux élections présidentielles et est détenu en prison depuis 2016.

Le gouvernement turc affirme que Demirtaş est accusé de terrorisme lié à des incidents remontant à une décennie.

Ses partisans rétorquent que les accusations sont politiquement motivées.

La semaine dernière, la plus haute cour européenne des droits de l’homme était d’accord: elle a ordonné à la Turquie de le libérer immédiatement, affirmant que sa détention «étouffait le pluralisme et limitait la liberté de débat politique».

Mais Erdoğan dénoncé le verdict était «politique» et a déclaré que la Cour européenne des droits de l’homme était «en conflit en elle-même».

Il adopte un point de vue similaire avec le cas de l’éminent philanthrope Osman Kavala, qui était sur le point d’être libéré en février lorsqu’un tribunal l’a acquitté d’avoir organisé une série de manifestations antigouvernementales à Istanbul en 2013, pour être à nouveau arrêté quelques heures plus tard pour implication présumée dans la tentative de coup d’État de 2016.

Affaiblissement de la liberté de la presse

Trois événements survenus en décembre à eux seuls ont permis d’illustrer à quel point il est plus difficile pour les journalistes turcs de demander des comptes à leur gouvernement.

Le 23 décembre, le journaliste en exil Can Dündar a été condamné à 27 ans de prison pour espionnage et terrorisme pour un article de 2015 accusant les services de renseignement turcs d’envoyer illégalement des armes en Syrie.

Dündar reste en exil en Allemagne.

Deux jours plus tard, le jour de Noël, la chaîne d’information en continu Olay TV a annoncé qu’elle fermait ses portes après seulement 26 jours d’antenne.

Le personnel a déclaré que le propriétaire de la chaîne avait subi des pressions de la part de responsables gouvernementaux pour éviter de donner du temps d’antenne au HDP pro-kurde.

La condamnation de Dündar et la fermeture d’Olay TV contrastaient avec l’arrestation moins importante d’Ufuk Çeri, un journaliste de la chaîne d’information Medyascope, qui a été arrêté alors qu’il couvrait une manifestation de travailleurs d’une compagnie aérienne en faillite appartenant à la famille du ministre turc du Tourisme.

Çeri dit qu’il a été détenu pendant 24 heures avant d’être libéré le 11 décembre sans frais.

Nouvelles élections et sanctions

Mais il y a des spéculations selon lesquelles le programme de réforme du président turc pourrait être une véritable tentative de reconquérir des partisans avant des élections générales anticipées cet été.

Les sondages d’opinion suggèrent que les troubles économiques et politiques de la Turquie signifient que le soutien au parti Justice et développement (AK) d’Erdoğan est en déclin à long terme.

Au cours de l’année écoulée, un ancien Premier ministre et un ancien ministre de l’Économie se sont séparés pour former leurs propres mouvements, dévorant la base électorale traditionnelle et conservatrice du parti AK.

De nombreux politiciens de l’opposition ont cherché à s’unir autour de l’idée de démanteler le système de présidence exécutive de la Turquie, l’une des réformes emblématiques d’Erdoğan qui a été approuvée de justesse lors d’un référendum contesté en 2017.

Un autre point de pression se présente sous la forme d’éventuelles sanctions de l’Union européenne sur l’exploration gazière de la Turquie dans les eaux contestées de la Méditerranée orientale.

La Grèce, Chypre et la France font partie des membres de l’UE appelant à des mesures punitives – une décision pourrait être prise dès mars.