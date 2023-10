Erdogan prêt à servir de médiateur dans le conflit entre Israël et la Palestine — RT World News

Ankara intensifiera ses efforts diplomatiques pour rétablir la paix dans la région « dès que possible », a déclaré le président turc.

Tenter de résoudre le conflit entre Israël et les Palestiniens à Gaza par des moyens militaires ne ferait qu’exacerber encore davantage les souffrances de la population et provoquer une « spirale de violence dans la région » Le président turc Recep Tayyip Erdogan l’a déclaré lundi lors de ses entretiens avec son homologue israélien, Isaac Herzog.

Ankara a également demandé aux Israéliens et aux Palestiniens d’éviter de nouvelles effusions de sang et s’est engagé à intensifier ses efforts diplomatiques pour rétablir le calme dans la région.

« La Turquie… est prête à toutes sortes de médiations, y compris l’échange de prisonniers, si les parties le demandent », Erdogan a écrit dans une longue déclaration sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). Le président turc a fait cette déclaration à la suite d’une conversation téléphonique avec Herzog et de discussions avec plusieurs dirigeants arabes, dont le président palestinien Mahmoud Abbas et le Premier ministre libanais Najib Mikati.

Erdogan lui-même a convoqué les négociations de lundi « très productif » ajoutant qu’Ankara élargirait ses contacts diplomatiques et « faire tous les efforts possibles pour mettre fin au conflit ». Les médias israéliens ont rapporté que le dirigeant turc avait mis en garde le président israélien contre les frappes aveugles contre Gaza et contre l’imposition de « punition collective » contre tous les Palestiniens.















Dans sa déclaration, Erdogan a également déclaré que la propre politique d’Israël était en partie responsable de la flambée de violence du week-end. L’approche de Jérusalem-Ouest, qui comprend « harceler constamment le peuple palestinien, au mépris de la sécurité de sa vie et de ses biens, en s’emparant de ses maisons et de ses terres » ne fait qu’attiser les conflits et conduire à des troubles, qui menacent en fin de compte la sécurité des Palestiniens et des Israéliens eux-mêmes, a-t-il soutenu.

La Turquie condamne les attaques contre des civils israéliens et « oppression, cruauté, exécutions extrajudiciaires et menaces contre la vie et les biens » des Palestiniens aux mains des autorités israéliennes et des colons illégaux, a déclaré Erdogan. Il a également appelé les deux « disproportionné » destruction de Gaza et attaques contre des villes israéliennes « totalement inacceptable ».















Ce n’est pas le moment de «agir de manière impulsive» a déclaré le dirigeant turc, appelant Israël à cesser sa campagne de bombardements contre Gaza et les Palestiniens à arrêter les bombardements. « harcèlement des colonies civiles en Israël ». Les deux parties devraient agir avec « la raison, le sang-froid et la conscience humaine » il ajouta.

Aucune des deux parties n’a jusqu’à présent répondu publiquement à l’offre d’Erdogan. Selon le tabloïd britannique The Sun, le groupe militant Hamas basé à Gaza aurait été « ouvrir » discuter d’une éventuelle trêve avec Israël dès lundi.

Ces développements font suite à une attaque majeure du Hamas contre Israël. Les militants ont franchi la frontière entre la bande de Gaza et les territoires israéliens et ont brièvement envahi les colonies voisines le week-end dernier. Le groupe a également lancé des milliers de missiles sur Israël. L’attaque a coûté la vie à plus de 900 Israéliens, selon les autorités.

L’armée israélienne a répondu par des frappes aériennes massives contre Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a également annoncé un « siège complet » de l’enclave palestinienne lundi, ajoutant que l’électricité, le carburant et la nourriture seront coupés dans la région, qui compte plus de 2 millions d’habitants.