Erdogan pèse sur les candidatures des pays nordiques à l’OTAN

La Finlande et la Suède pourraient rejoindre le bloc séparément, a déclaré le dirigeant turc, alors qu’Ankara est désormais prêt à ne soutenir que la demande de la Finlande.

La Turquie est maintenant prête à donner son feu vert à l’entrée de la Finlande dans l’OTAN mais n’est pas prête à faire de même pour la Suède, a déclaré jeudi le président turc Recep Tayyip Erdogan, suggérant que les deux pays nordiques pourraient rejoindre l’alliance à des moments différents.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Prague, le dirigeant turc a révélé que les relations d’Ankara avec la Finlande “sont différents de ceux avec la Suède.” Selon Erdogan, “La Finlande n’est pas un pays où les terroristes errent librement,” alors que la Suède est “un endroit où la terreur sévit.”

« Ainsi, concernant la Finlande et la Suède, l’OTAN devra prendre une décision. S’ils prennent une décision en faveur de la Finlande, nous ferons bien sûr tout ce qui nous est demandé », a-t-il ajouté. a déclaré Erdogan.

Ses remarques sont intervenues le jour même où le ministre finlandais de la Défense, Antti Kaikkonen, a confirmé que son pays tracerait la voie vers l’OTAN avec ses «partenaire proche, la Suède.

Le gouvernement turc, qui s’était initialement opposé à l’adhésion de la Finlande et de la Suède, a accepté de soutenir officiellement leurs candidatures fin juin. Cela est devenu possible après que Stockholm et Helsinki ont signé un accord en dix points s’engageant à répondre aux demandes d’extradition, à supprimer les contrôles à l’exportation et à cesser de soutenir les groupes qu’Ankara considère comme terroristes. Parmi ces groupes figurent des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui ont demandé l’asile dans les deux États nordiques, ainsi que des partisans de l’ecclésiastique Fethullah Gulen, qui vit en exil aux États-Unis.

Depuis juillet, la Suède et la Finlande ont pris un certain nombre de mesures pour obtenir l’approbation d’Ankara pour leur candidature à l’OTAN. La semaine dernière, la Suède a annoncé qu’elle lèverait l’embargo sur les armes qu’elle avait imposé à la Turquie en 2019 suite à l’opération militaire du pays contre les rebelles kurdes en Syrie.

Cependant, les négociations entre la Suède et la Turquie sont apparemment restées au plus bas depuis un revers majeur cet été. Les complications ont été causées par des photos apparues en juillet montrant plusieurs députés suédois posant avec des drapeaux du PKK.

Plus tôt cette semaine, les tensions se sont encore accrues après que Türkiye a convoqué l’ambassadeur de Suède pour un programme télévisé qu’Ankara considérait comme insultant.

Pour qu’un pays candidat soit accepté dans l’OTAN, le consentement unanime de tous les membres actuels est nécessaire. Outre la Turquie, seule la Hongrie n’a pas encore approuvé l’adhésion d’Helsinki et de Stockholm. Alors que Budapest n’a exprimé aucune objection à l’adhésion des pays nordiques, le gouvernement a choisi de ne pas accélérer le vote au parlement.

La Finlande et la Suède, pays neutres depuis des décennies, ont décidé de rejoindre l’OTAN à la suite de l’opération militaire russe en Ukraine.