L’écart à l’élection présidentielle de Türkiye entre le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, et son adversaire pro-occidental, Kemal Kilicdaroglu, s’est rétréci avec la plupart des votes comptés, selon les médias officiels.

Avec plus de 98% des urnes ouvertes et comptées, l’avance initialement confortable d’Erdogan est tombée à 49,35% – juste en dessous de la majorité de 50% nécessaire pour éviter un second tour, selon Anadolu. Son principal rival de l’opposition, Kilicdaroglu, a 45%, tandis que Sinan Ogan est loin troisième avec 5,2%.

Le taux de participation a été élevé à près de 89 % en Turquie et à plus de 50 % pour les personnes inscrites sur les listes électorales à l’étranger. Alors que la majorité des votes nationaux sont déjà comptés, la plupart des bulletins de vote déposés à l’extérieur du pays doivent encore être comptabilisés. La répartition peut également changer en fonction de la manière dont l’organe électoral traite les suffrages exprimés pour Muharrem Ince, qui s’était retiré de la course mais a néanmoins obtenu environ 0,5%.

Le Conseil électoral suprême doit encore finaliser le décompte et annoncer les résultats officiels, mais si aucun candidat ne remporte au moins la moitié des voix, un second tour aura lieu le 28 mai. Le chef de l'organe électoral, Ahmet Yener, a rejeté les accusations de l'opposition qu'il retardait les résultats, affirmant dimanche soir que les données étaient saisies dans le système et partagées avec les partis politiques « instantanément ».















L’élection est largement considérée comme un référendum sur Erdogan, qui dirige la Turquie en tant que président depuis 2014 et a été Premier ministre pendant 11 ans avant de devenir chef de l’État. Après avoir vaincu une tentative de coup d’État en 2016, le président a poursuivi une voie d’indépendance géopolitique relative, positionnant la Turquie comme une puissance régionale majeure, s’éloignant de l’intégration avec l’UE et favorisant des liens étroits avec Moscou – qui n’a pas changé, même au milieu du conflit entre la Russie et l’Ukraine.

Kilicdaroglu, cependant, a adopté une approche plus pro-occidentale, promettant de mettre en œuvre les réformes judiciaires et des droits de l’homme exigées par l’UE, et de s’aligner sur les sanctions contre la Russie s’il gagne. Le laïc et ancien fonctionnaire de 74 ans a également promis de réduire les pouvoirs de son bureau et de ramener la Turquie à un système parlementaire avec un Premier ministre en charge.