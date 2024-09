Le président turc se rendra à Kazan pour une réunion après qu’Ankara aurait demandé son adhésion au bloc économique

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accepté l’invitation du Kremlin à assister au sommet des BRICS dans la ville russe de Kazan le mois prochain, a déclaré mardi l’assistant présidentiel russe Iouri Ouchakov.

« La proposition a été transmise à la partie turque, [and] Erdogan l’a accepté », Ouchakov a déclaré à l’agence de presse Interfax.

Cette déclaration intervient après que Bloomberg a rapporté lundi que la Turquie avait demandé à adhérer aux BRICS. Selon le média, Ankara a soumis une demande « il y a quelques mois, » partiellement motivé par « failles » entre la Turquie et le reste de l’OTAN au sujet du conflit en Ukraine.

Lors d’une conférence de presse mardi, Omer Celik, porte-parole du parti au pouvoir AK-47 d’Erdogan, a confirmé que le processus de candidature était « en cours. » Celik n’a pas précisé quand exactement la Turquie avait soumis sa candidature, mais le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan avait déclaré en juin qu’Ankara avait l’intention de rejoindre le bloc, avant de discuter de la question avec le président russe Vladimir Poutine à Moscou.

La Turquie est le premier État membre de l’OTAN à demander l’adhésion au groupe non occidental des BRICS.















Depuis que le terme a été inventé en 2001, les BRICS sont passés d’un acronyme à une alliance informelle qui a dépassé le bloc du G7 dirigé par les États-Unis en termes de part du PIB mondial, dispose de sa propre banque de développement et est passée de quatre membres – le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine – à neuf, dont l’Afrique du Sud, l’Iran et les Émirats arabes unis.

Erdogan a déjà participé à des sommets des BRICS, mais jamais en tant que membre potentiel du bloc. Plus tôt cette année, des responsables turcs anonymes ont déclaré L’œil du Moyen-Orient que les tensions avec l’Union européenne ont forcé Ankara à chercher ailleurs de nouveaux partenaires économiques.

« Nous ne voyons pas les Brics comme une alternative à l’OTAN ou à l’UE », a déclaré un responsable. « Cependant, le blocage du processus d’adhésion à l’Union européenne nous encourage à explorer d’autres plateformes économiques. »

Le responsable a ajouté que, bien que les 31 autres États membres de l’OTAN soient « alliés sur papier » En Turquie, ils négligent souvent les préoccupations sécuritaires d’Ankara et lui refusent les équipements militaires les plus récents.

« Nous aimerions faire partie de toutes les plateformes multilatérales, même si cela n’a qu’une faible chance d’être bénéfique pour nous », le fonctionnaire a expliqué

Mardi après-midi, le bureau d’Erdogan n’avait pas confirmé la participation du président au sommet de Kazan, qui doit se tenir du 22 au 24 octobre dans cette ville du sud-ouest de la Russie.