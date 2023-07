Erdogan parlera de la reprise de l’accord sur les céréales avec Poutine — RT World News

La Russie a mis fin à l’Initiative de la mer Noire, invoquant des promesses non tenues par l’Occident

Türkiye pense que la Russie est intéressée à poursuivre l’accord sur les céréales de la mer Noire malgré l’annonce lundi par Moscou qu’elle mettait fin à son implication dans l’accord, a affirmé le président Recep Tayyip Erdogan.

L’arrangement « est entré dans l’histoire comme un succès diplomatique », a déclaré le dirigeant turc lors d’une conférence de presse lundi. Erdogan a insisté sur le fait que son homologue russe, Vladimir Poutine, voulait que l’accord survive, et que les deux parleraient bientôt au téléphone d’une éventuelle voie à suivre.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le plan « a effectivement cessé d’être en vigueur aujourd’hui. »

La Russie a accusé l’ONU de ne pas avoir tenu sa part du marché, qui comprenait la levée des sanctions économiques occidentales entravant les exportations russes de denrées alimentaires et d’engrais. À moins que cela ne change, Moscou ne respectera plus non plus sa part de l’accord, a déclaré Peskov.

Le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé que l’ONU et la Turquie avaient été officiellement informées que Moscou avait choisi de ne pas renouveler l’accord sur les céréales, ce qui a entraîné son expiration lundi.

Officiellement connu sous le nom d’Initiative pour les grains de la mer Noire, l’accord entre Moscou et Kiev a été négocié par l’ONU et la Turquie l’été dernier. Il a permis au grain ukrainien d’être expédié par voie maritime, les navires marchands étant inspectés pour éviter toute utilisation abusive de l’arrangement.

L’accord a été présenté comme un moyen d’atténuer la hausse des prix des denrées alimentaires dans les pays les plus pauvres du monde. Cependant, Moscou a déclaré que contrairement à l’objectif déclaré de l’accord, les nations européennes étaient les principaux destinataires des expéditions.