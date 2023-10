ANKARA, Turquie (AP) — La Turquie marque le 100ème anniversaire de la création de la république moderne et laïque à partir des ruines de l’Empire ottoman dimanche avec peu de spectacles et aucune réception de gala pour commémorer cette étape importante.

Le gouvernement du président Recep Tayyip Erdogan a opté pour une célébration discrète du centenaire, qui survient quelques mois après un tremblement de terre dévastateur qui a tué 50 000 personnes et coïncide avec la guerre entre Israël et le Hamas qui secoue le Moyen-Orient.

Cette affaire discrète a toutefois suscité la consternation chez de nombreuses personnes en Turquie qui pensent que le gouvernement d’Erdogan tente de saper l’héritage du père fondateur de la république, Mustafa Kemal Atatürk. Ils voient dans l’absence de faste et de fanfare une tentative du gouvernement, qui trouve ses racines dans le mouvement islamique turc, d’effacer la mémoire d’Atatürk.

Erdogan a observé dimanche le protocole traditionnel consistant à déposer une couronne de fleurs au mausolée d’Atatürk dans la capitale et a serré la main d’un cortège d’ambassadeurs et de hauts responsables présentant leurs félicitations. Dans l’après-midi, il devait se rendre à Istanbul pour assister à une procession de navires militaires sur le Bosphore, suivie d’un spectacle de drones et de feux d’artifice. Dans son discours marquant l’occasion, Erdogan devait souligner les réalisations de son gouvernement au cours des 20 dernières années.

Plus tôt cette année, Erdogan a invité un grand nombre de dirigeants étrangers à célébrer sa réélection pour un troisième mandat présidentiel, mais il n’organisera pas de réception pour marquer cette étape majeure de la république. La chaîne de télévision publique TRT a annoncé qu’elle annulait ses programmes spéciaux pour le centenaire en raison de la guerre à Gaza.

De nombreuses personnes en Turquie organisent leurs propres célébrations privées ou fêtes dans des restaurants ou à la maison. Les municipalités dirigées par les partis d’opposition organisent des concerts et des défilés. La pop star Tarkan et le pianiste classique Fazil Say font partie des artistes qui ont composé des marches pour marquer le centenaire.

“Le gouvernement a fait de son mieux pour faire oublier ces célébrations et les banaliser”, a déclaré Gul Erbil, un réalisateur à la retraite de 66 ans qui portera un toast au centenaire dans un restaurant avec des amis. « Ce qui est triste, c’est que c’est aussi (leur) république. C’est quelque chose qui (leur) a aussi donné de la liberté.

Meral Aksener, chef du parti d’opposition de centre-droit IYI, a accusé le gouvernement de ne pas manquer l’occasion de garantir que « le 100e anniversaire (célébration) tombe à plat ».

« Il y a ceux qui ont encore un problème avec notre république 100 ans plus tard », a déclaré Aksener. Elle et d’autres pensent qu’un grand rassemblement pro-palestinien samedi au cours duquel Erdogan a intensifié ses critiques sur les actions militaires israéliennes à Gaza a été spécialement organisé pour éclipser la célébration du centenaire.

Mais Ahmet Hakan, chroniqueur au journal pro-gouvernemental Hurriyet, affirme que la célébration réduite est devenue « inévitable » en raison des actions d’Israël à Gaza, qui ont déclenché une vague de protestations, notamment dans les pays à majorité musulmane, en réponse à l’attaque du Hamas. sur Israël le 7 octobre.

Héros de la Première Guerre mondiale qui mena ensuite une guerre d’indépendance contre les forces d’occupation, Atatürk proclama la République turque le 29 octobre 1923. Il se lança dans une série de réformes radicales visant à transformer la nation majoritairement musulmane en une nation laïque et occidentale. -démocratie de style. Il a aboli le califat, remplacé l’écriture arabe par l’alphabet latin et donné le droit de vote aux femmes.

Atatürk est toujours très apprécié dans le pays où ses portraits sont accrochés aux murs des écoles, des bureaux et des maisons. La circulation est paralysée alors que des milliers de personnes observent une minute de silence à l’occasion de l’anniversaire de sa mort. Sa signature est tatouée sur les bras.

Dimanche, des dizaines de milliers de personnes ont afflué vers le mausolée d’Atatürk. De la musique, notamment une marche écrite pour marquer le 10e anniversaire de la république, retentissait depuis des voitures ornées de drapeaux turcs. Beaucoup portaient du rouge et du blanc – les couleurs du drapeau.

Mais toutes les couches de la société n’étaient pas d’accord avec les réformes d’Atatürk. Erdogan et sa base religieuse sont fiers du passé ottoman et islamique de la Turquie. Erdogan rend hommage aux réalisations militaires d’Atatürk en tant qu’officier de l’Empire ottoman, mais fait rarement l’éloge de son époque républicaine.

Le dirigeant turc parle d’inaugurer une nouvelle ère qu’il a surnommée « Le siècle de la Turquie », avec une nouvelle constitution qui défendrait les valeurs familiales conservatrices et n’aurait aucune place pour ce qu’il a qualifié de droits LGBTQ+ « déviants ».

« En tant qu’administration qui a apporté des investissements historiques en Turquie, nous sommes déterminés à couronner le deuxième siècle de la République avec le siècle de la Turquie », a écrit Erdogan dans un livre d’or au mausolée d’Atatürk.

“Erdogan veut voir la Turquie devenir (un pays) qui adhère aux valeurs d’Erdogan, qui soit socialement conservateur, ne fasse pas nécessairement partie de l’Occident et qui, je dirais, joue également un rôle important pour l’Islam, de l’éducation à la politique publique”, a déclaré Soner Cagaptay. , expert de la Turquie au Washington Institute et auteur de livres sur Erdogan.

Les critiques affirment que le dirigeant turc a déjà éloigné la Turquie de la vision d’Atatürk.

Aujourd’hui, les fonctions officielles commencent souvent par des prières. La Direction des Affaires religieuses a reçu un budget important qui éclipse la plupart des autres ministères. Le nombre d’écoles religieuses a augmenté conformément à l’objectif déclaré d’Erdogan de créer une « génération pieuse ».

En 2020, Erdogan a converti l’ancien Église Sainte-Sophie de l’époque byzantine – qui a été transformée en mosquée lors de la conquête ottomane d’Istanbul – est redevenue une mosquée fonctionnelle. Atatürk avait transformé la structure en musée, clin d’œil à son héritage chrétien et musulman.

Robert Badendieck a contribué depuis Istanbul.