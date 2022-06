Erdogan obtient un coup de pouce politique mais peu de concessions avec l’accord avec l’OTAN

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’OTAN mercredi annoncé il invitait formellement la Finlande et la Suède à rejoindre l’alliance. C’est une décision qui porterait le nombre d’États membres à 32 – et réorganiserait la sécurité régionale de l’Europe au milieu d’une guerre russe acharnée en Ukraine. Mais jusqu’à la dernière minute, alors même que les dirigeants de l’OTAN se réunissaient mardi pour un sommet à Madrid, il n’était pas clair si l’alliance accepterait d’autoriser l’adhésion de la Finlande et de la Suède. Pendant des semaines, la Turquie, membre de l’OTAN, avait menacé d’empêcher l’adhésion des deux pays nordiques, les qualifiant de refuges pour les groupes qu’Ankara considère comme des organisations terroristes.

« L’adhésion à l’OTAN s’accompagne de responsabilités. Si la Suède et la Finlande doivent devenir membres de l’OTAN, elles doivent tenir compte des préoccupations sécuritaires de la Turquie », a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. a déclaré aux journalistes à Ankara avant le sommet.

Un accord de onzième heure entre la Finlande, la Suède et la Turquie a persuadé Erdogan d’abandonner ses objections. Dans un note de service de 3 pages signé mardi, la Finlande et la Suède ont convenu de suspendre leur soutien aux combattants kurdes en Syrie et aux partisans du religieux musulman turc basé aux États-Unis Fethullah Gulen, qu’Ankara accuse d’avoir orchestré une tentative de coup d’État en 2016.

Cinq points à retenir de l’accord d’élargissement de l’OTAN

Le document appelle également les gouvernements finlandais et suédois à fermer les réseaux de financement et de recrutement associés au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK. Le groupe, que la Turquie et les États-Unis ont considéré comme une organisation terroriste, a mené une guerre de plusieurs décennies pour l’autonomie de la minorité ethnique kurde du pays.

En Turquie, les médias pro-gouvernementaux ont saisi l’accord comme une victoire historique pour Ankara, louant le président pour sa “décision” et sa “vision” pour porter les préoccupations turques sur la scène mondiale.

“La Turquie a frappé la table avec [its] poing! L’Europe s’est mise à genoux. lire un titre du mercredi dans le journal pro-gouvernemental Yeni Akit.

Erdogan “a vu une opportunité ici avec la crise ukrainienne en essayant d’obtenir des concessions des membres de l’OTAN pour soutenir son image internationale”, a déclaré Merve Tahiroglu, coordinatrice du programme Turquie au Project on Middle East Democracy.

“Il voulait prouver avec ce mouvement … qu’il est à la table et qu’il est le type de leader qui ne peut être ignoré – et ses demandes doivent être reconnues et il doit s’engager avec lui”, a-t-elle déclaré.

L’un de ses objectifs, a déclaré Tahiroglu, était de rencontrer Biden et d’autres dirigeants de l’OTAN. Mercredi, Erdogan et Biden se sont rencontrés en marge du sommet.

Biden “a salué la conclusion par la Turquie d’un accord trilatéral avec la Finlande et la Suède” pour permettre à leurs candidatures à l’OTAN d’aller de l’avant, selon une lecture de la rencontre de la Maison Blanche.

La Turquie abandonne son opposition à l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’OTAN

Mercredi également, un haut responsable américain de la défense a déclaré que l’administration Biden apportait son soutien à la vente potentielle d’avions de chasse américains F-16 à la Turquie, qui fait face à une certaine opposition au Congrès.

“La Turquie est un allié stratégique de l’OTAN hautement compétent et très apprécié”, a déclaré Celeste Wallander, secrétaire américaine adjointe à la Défense pour les affaires internationales. dit lors d’un appel avec des journalistes. “Les États-Unis soutiennent la modernisation par la Turquie de sa flotte de chasseurs parce que c’est une contribution à la sécurité de l’OTAN et donc à la sécurité américaine.”

Mais alors même que les partisans d’Erdogan applaudissaient sa diplomatie haussière, certains analystes ont déclaré qu’en réalité, le dirigeant turc avait obtenu peu de concessions concrètes de la part de l’Occident. Au lieu de cela, il a peut-être simplement cherché une victoire politique chez lui.

Confronté à une crise économique qui s’aggrave et à de faibles taux d’approbation, Erdogan semble s’être dressé pendant des semaines juste pour forcer deux pays européens à répéter les points de discussion d’Ankara sur les opposants nationaux et kurdes.

Lors d’un appel avec des journalistes mardi, un haut responsable de l’administration a également déclaré que la Turquie n’avait demandé aux États-Unis aucune indemnité spécifique. Et presque immédiatement, il semblait y avoir des désaccords sur l’accord, notamment sur la question de savoir si la Finlande et la Suède extraderaient des membres du PKK ou du mouvement Gulen vers la Turquie.

Le ministre turc de la Justice a déclaré mercredi qu’il prévoyait de “rappeler” à la Finlande et à la Suède les dizaines de demandes d’extradition qu’Ankara a envoyées au fil des ans, les exhortant à revoir ou à accélérer les demandes qui, selon lui, attendent à Helsinki et à Stockholm. Mais lors d’une conférence de presse à Madrid, le président finlandais Sauli Niinisto a dit que son gouvernement n’avait reçu “aucune réclamation pour l’instant, pour autant que je sache”.

La Première ministre suédoise, Magdalena Andersson, a également déclaré mercredi que son gouvernement « respecterait le droit suédois et international » lorsqu’il répondrait aux demandes de la Turquie, a rapporté Reuters.

«Je comprends que les gens se demandent pourquoi, si les gains de la Turquie sont si modestes, avons-nous dû traverser tout cela, et donc il doit y avoir quelque chose de main cachée que nous ne pouvons pas voir sur, disons, le F-16. Mais ce n’est pas le cas”, a déclaré Aaron Stein, directeur de recherche au Foreign Policy Research Institute de Philadelphie. écrit sur Twitter. “Nous avons traversé tout cela pour qu’Ankara obtienne des gains minimes et c’est tout.”

Mais même si l’accord est un “hamburger géopolitique”, Erdogan et son parti “recherchent littéralement tout problème qui peut détourner les gens de l’économie en ce moment”, James Ryan, directeur associé du Hagop Kevorkian Center for Near Eastern Studies à L’Université de New York, dit sur Twitter.

Toute victoire “joue au niveau national et coûte peu”, a déclaré Ryan. “[T]C’est la pensée stratégique derrière tout ce spectacle de chiens et de poneys. Cela a fonctionné dans le passé. Cela ne signifie pas que cela fonctionnera maintenant.