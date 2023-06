Erdogan nomme un ancien cadre bancaire américain à la tête de la banque centrale

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a nommé vendredi un ancien dirigeant de banque basé aux États-Unis à la tête de la banque centrale, envoyant le signal le plus fort à ce jour que le dirigeant nouvellement réélu pourrait abandonner ses politiques économiques inhabituelles que beaucoup accusent d’aggraver une crise du coût de la vie.

Hafize Gaye Erkan, 41 ans, a fait ses études à Princeton et deviendra la première femme à diriger la banque centrale turque. Elle a brièvement servi en 2021 en tant que co-directrice générale de la First Republic Bank, qui est devenue le mois dernier la deuxième plus grande banque américaine à faire faillite alors que ses clients fortunés ont retiré leur argent lors de troubles plus larges dans le secteur.

Sa nomination fait suite à la nomination la semaine dernière de Mehmet Simsek, un ancien banquier de renommée internationale, au poste de ministre du Trésor et des Finances. Il était un ancien vice-Premier ministre des Finances sous Erdogan et est revenu après une pause de cinq ans en politique.

Les choix pour deux rôles financiers clés ont fait naître l’espoir qu’Erdogan, réélu le mois dernier pour un troisième mandat, s’éloignera de son insistance sur le fait que des taux d’intérêt plus bas combattront l’inflation stupéfiante de la Turquie. Le taux a culminé à 85 % en octobre, et les gens ont du mal à se payer de la nourriture, un logement et d’autres nécessités.

Les critiques attribuent la crise du coût de la vie à l’approche peu orthodoxe d’Erdogan, qui va à l’encontre de la pensée économique conventionnelle, selon laquelle l’augmentation des taux combattra l’inflation. Les banques centrales de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne et d’autres dans le monde augmentent les coûts d’emprunt pour faire baisser les pics des prix à la consommation.

La nomination d’Erkan « est une étape importante vers des politiques économiques plus crédibles et encourage le président Erdogan à relâcher son emprise sur la banque centrale », a déclaré Liam Peach, économiste senior des marchés émergents chez Capital Economics.

« Les nominations politiques récentes devront maintenant se transformer en action politique pour que les investisseurs soient convaincus que ce virage vers l’orthodoxie est la vraie affaire », a-t-il déclaré.

Les prochaines étapes sont cruciales alors que l’économie se débat avec une monnaie qui s’effondre et une inflation à un niveau toujours élevé de 39,5 %. La banque centrale se réunira plus tard ce mois-ci pour décider des taux d’intérêt – un indicateur clé de l’évolution que prendra l’économie turque.

Ces dernières années, Erdogan a limogé trois gouverneurs de banques centrales pour ne pas s’être conformés à sa politique de baisse des taux.

« Erkan doit avoir la liberté d’augmenter fortement les taux d’intérêt », a déclaré Peach. « Une forte hausse des taux d’intérêt de 8,5 % à 20 % environ enverrait un signal très fort indiquant qu’il s’agit d’un changement de politique crédible. »

Elle devra également montrer qu’il est important de maintenir des taux élevés pour atténuer l’inflation. Alors que les coûts d’emprunt plus élevés sont conçus pour lutter contre l’inflation, ils peuvent ralentir la croissance économique à mesure que les prêts deviennent plus chers.

Cela pourrait être un autre point douloureux pour les ménages et les entreprises qui ont vu les prix de la nourriture et de l’énergie monter en flèche après l’invasion de l’Ukraine par la Russie et leur devise a atteint des niveaux record par rapport au dollar américain.

Erkan était directeur général de la société de banque d’investissement Goldman Sachs et a travaillé à la First Republic Bank basée à San Francisco, occupant le poste de co-PDG pendant six mois en 2021. JPMorgan Chase a repris la banque en faillite après que les régulateurs américains l’ont saisie en mai. .

Elle remplace Sahap Kavcioglu qui a supervisé une série de baisses de taux depuis 2021. Kavcioglu devient désormais le chef du chien de garde bancaire turc, appelé BBDK.

« La nomination de Kavcioglu – une pom-pom girl du ‘nouveau modèle économique’ d’Erdogan – à la tête du régulateur bancaire est un puissant rappel que l’Erdonomics peut riposter à tout moment », a déclaré Wolfango Piccoli, co-président du cabinet de conseil en risques Teneo, basé à Londres.

Erkan devra reconstruire la banque centrale « après des années de mauvaise gestion, de purges et de rétrogradations », a écrit Piccoli dans une note.

« Comme la plupart des autres institutions clés, la (banque centrale) a perdu son indépendance et a été vidée par la volonté d’Erdogan de centraliser le pouvoir, avec des emplois clés confiés à des loyalistes et à des copains », a-t-il déclaré.