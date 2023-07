Erdogan lie l’adhésion de la Suède à l’OTAN à l’adhésion de la Turquie à l’UE – National

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré lundi que son pays pourrait approuver l’adhésion de la Suède à l’OTAN si les pays de l’Union européenne « ouvraient la voie » à l’adhésion de la Turquie à l’UE.

Erdogan a publiquement lié l’adhésion de la Suède à l’alliance militaire occidentale et la demande longtemps bloquée de son pays pour faire partie de l’UE pour la première fois avant de quitter Ankara pour un sommet de l’OTAN qui commence mardi dans la capitale lituanienne.

Il a déclaré au président américain Joe Biden lors d’un appel téléphonique dimanche que la Turquie souhaitait un message « clair et fort » de soutien aux ambitions européennes de la Turquie de la part des dirigeants de l’OTAN réunis à Vilnius, selon son bureau. La lecture de l’appel Biden-Erdogan à la Maison Blanche n’a pas mentionné la question de l’adhésion de la Turquie à l’UE.

« La Turquie attend à la porte de l’Union européenne depuis plus de 50 ans maintenant, et presque tous les pays membres de l’OTAN sont désormais membres de l’Union européenne », a déclaré Erdogan lundi. « Je lance cet appel à ces pays qui ont fait attendre la Turquie aux portes de l’Union européenne pendant plus de 50 ans. »

« Venez ouvrir la voie à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Lorsque vous ouvrirez la voie à la Turquie, nous ouvrirons la voie à la Suède comme nous l'avons fait pour la Finlande », a-t-il ajouté.





Erdogan et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson devaient se rencontrer plus tard lundi à Vilnius.

Interrogé sur les commentaires d’Erdogan, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré qu’il soutenait l’ambition de la Turquie d’adhérer à l’UE, mais a noté que cela ne faisait pas partie des conditions énumérées dans un accord que la Suède, la Finlande et la Turquie ont signé lors du sommet de l’OTAN de l’année dernière à Madrid.

Stoltenberg a réitéré que la Suède avait rempli ces conditions et a déclaré qu’il pensait qu’il était « toujours possible d’avoir une décision positive » sur l’adhésion imminente du pays lors du sommet de cette semaine en Lituanie.

La Turquie est candidate à l’adhésion à l’UE, mais le recul démocratique sous la présidence d’Erdogan, les différends avec Chypre, membre de l’UE, et d’autres problèmes ont freiné les progrès du pays vers son admission dans le bloc des 27 nations.

Cependant, en tant que membre de l’OTAN, le gouvernement d’Erdogan a reporté la ratification de l’adhésion de la Suède à l’OTAN, affirmant que l’administration de Stockholm doit faire davantage pour réprimer les militants kurdes et d’autres groupes qu’Ankara considère comme des menaces pour sa sécurité nationale.

Les manifestations anti-turques et anti-islam dans la capitale suédoise ont fait douter qu’un accord répondant aux exigences de la Turquie puisse être conclu avant le sommet de l’alliance.

Plus tôt lundi, le ministre suédois des Affaires étrangères a exprimé son optimisme quant à l’abandon de ses objections par la Turquie et a déclaré que l’adhésion du pays nordique était une question de quand, pas de si.





Le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billström, a déclaré à la chaîne de télévision publique SVT qu’il s’attendait à ce que la Turquie signale finalement qu’elle était prête à ce que la Suède rejoigne l’alliance militaire des 31 nations, bien qu’il n’ait pas pu dire si cela se produirait lors du sommet annuel.

«Ce sur quoi nous comptons, bien sûr, c’est d’atteindre un point où nous recevrons un message du président Erdogan indiquant qu’il y aura ce que vous pourriez appeler un feu vert (,) … un message que le processus de ratification au Parlement turc peut commencer », a déclaré Billström.

Erdogan a répété lundi que la Turquie attendait de la Suède qu’elle tienne son engagement de réprimer les groupes qu’Ankara considère comme des terroristes.

« Nous sommes fatigués de dire à plusieurs reprises que (la Suède) doit combattre les organisations terroristes et leurs extensions sans discernement », a déclaré Erdogan.





Billström a déclaré que la Suède avait rempli sa part de l’accord avec la Finlande et la Turquie.

« Nous devrions le considérer comme une question réglée dans le sens où ce n’est pas une question de si. Dans le cadre du sommet de l’OTAN à Madrid l’année dernière, la Turquie a déjà accordé à la Suède le statut d’invité à l’OTAN. C’est donc une question de quand », a-t-il dit.

Billström a déclaré qu’il s’attendait à ce que la Hongrie, qui n’a pas non plus ratifié l’adhésion de la Suède, le fasse avant la Turquie.

La Suède et la Finlande, auparavant non alignées, ont demandé l’adhésion à l’OTAN l’année dernière après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. La Finlande a adhéré en avril après la ratification turque.