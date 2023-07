Erdogan lie la candidature de la Turquie à l’Union européenne aux espoirs de la Suède dans l’OTAN

Erdogan avait précédemment déclaré son opposition à l’adhésion de la Suède pour une longue liste de raisons, notamment le refus de Stockholm d’extrader des personnes recherchées par la Turquie, membre de l’OTAN, et son autorisation de manifestations anti-Erdogan.

ISTANBUL – Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lié lundi la candidature de la Suède à l’OTAN aux efforts longs et infructueux de la Turquie pour rejoindre l’Union européenne, jetant un nouvel obstacle potentiel aux efforts occidentaux pour élargir l’alliance transatlantique et projeter l’unité lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Mais le lien avec l’adhésion à l’Union européenne, une question qu’Erdogan a soulevée pour la première fois lors d’un appel téléphonique avec le président Biden dimanche, semblait être une nouvelle condition – soulevant des questions quant à savoir si le dirigeant turc était déterminé à agir comme un spoiler au sommet de l’OTAN en Lituanie. lundi, ou essayait plutôt d’arracher autant de concessions que possible aux alliés occidentaux avant d’accepter l’adhésion de la Suède.

Immédiatement après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie en février dernier, la Finlande et la Suède ont abandonné des années de non-alignement militaire pour rechercher la sécurité au sein de l’OTAN, mais ont été repoussées par la Turquie. L’adhésion à l’OTAN nécessite l’approbation unanime des pays membres existants.

Il y a un an, lors de la réunion de l’OTAN à Madrid, Erdogan a abandonné son opposition à l’adhésion finlandaise et suédoise lors du sommet, volant la vedette et suscitant l’espoir d’un processus d’adhésion rapide.