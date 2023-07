Erdogan lie la candidature de la Suède à l’OTAN à l’adhésion de la Turquie à l’UE

Le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que cette contrepartie ne faisait pas partie de l’accord initial d’Ankara avec Stockholm

Ankara signera l’adhésion de la Suède à l’OTAN si l’UE « ouvre la voie » à l’adhésion de la Turquie, a déclaré lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan. Erdogan aurait demandé au président américain Joe Biden de faire pression sur Bruxelles pour qu’elle accepte la Turquie dans le bloc européen.

« La Turquie attend à la porte de l’Union européenne depuis plus de 50 ans maintenant, et presque tous les pays membres de l’OTAN sont désormais membres de l’Union européenne », a-t-il ajouté. Erdogan a déclaré aux journalistes avant de s’envoler pour le sommet de l’OTAN en Lituanie.

« Venez ouvrir la voie à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. Lorsque vous ouvrirez la voie à la Türkiye, nous ouvrirons la voie à la Suède comme nous l’avons fait pour la Finlande », il ajouta.

La Suède, la Finlande et la Turquie ont convenu l’été dernier qu’Ankara approuverait les demandes d’adhésion des deux pays nordiques à l’OTAN si les deux accordaient un certain nombre de concessions clés à Ankara. La Suède et la Finlande ont promis de lever les embargos sur les armes contre la Turquie, d’extrader les terroristes présumés kurdes et gülénistes et de réprimer les activités du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) à l’intérieur de leurs frontières.

Le parlement de Türkiye a approuvé la candidature de la Finlande en mars, mais Erdogan soutient que la Suède n’a pas rempli sa part du marché. Lors d’un appel téléphonique avec Biden dimanche, le président turc a affirmé que la Suède autorise toujours « organisations terroristes » – se référant au PKK – à manifester dans ses rues, selon une lecture de l’appel d’Ankara.

Erdogan a également déclaré à Biden que Türkiye s’attend à un « message de soutien clair et fort » des dirigeants de l’OTAN pour son adhésion à l’UE lors du sommet de cette semaine en Lituanie. Une lecture de l’appel de la Maison Blanche n’a fait aucune mention de cette demande.

Erdogan devrait s’entretenir avec Biden et le Premier ministre suédois Ulf Kristersson pendant son séjour en Lituanie.

Interrogé sur les commentaires d’Erdogan, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré à l’Associated Press que l’adhésion de la Turquie à l’UE ne faisait pas partie de l’accord que la Suède, la Finlande et la Turquie ont signé l’année dernière. Stoltenberg a insisté sur le fait que la Suède avait rempli ses obligations et qu’elle « encore possible d’avoir une décision positive » sur son adhésion au bloc militaire lors du sommet de cette semaine.

La Turquie a demandé l’adhésion à l’UE en 1987 et a été reconnue comme candidate en 1999. Les négociations d’adhésion ont été ouvertes en 2005, mais les progrès ont été lents et aucune discussion n’a eu lieu depuis 2016. Depuis, Bruxelles a condamné Erdogan pour de prétendues violations des droits de l’homme, et les La commission des affaires du Parlement européen a averti dans un rapport de 2017 que des réformes constitutionnelles renforçant ses pouvoirs pourraient aller à l’encontre du droit de l’UE et menacer la candidature d’Ankara à l’adhésion.