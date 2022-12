Erdogan lance un avertissement de missile à la Grèce

Le dirigeant turc a déclaré que ses dernières armes pourraient « frapper Athènes »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a averti samedi que les nouveaux missiles balistiques de son pays pourraient atteindre Athènes, avant de réitérer la demande de la Turquie que la Grèce cesse sa prétendue militarisation des îles de la mer Égée.

“Maintenant, nous avons commencé à fabriquer nos propres missiles”, Erdogan a déclaré dimanche dans un discours. « Bien sûr, cette production fait peur aux Grecs. Quand vous dites ‘Tayfun’, les Grecs ont peur et disent ‘Ça va frapper Athènes’. Eh bien, bien sûr que ce sera le cas.

La Turquie a testé son missile balistique «Tayfun» en octobre, lançant apparemment le projectile à 561 kilomètres (348 miles) le long de sa côte de la mer Noire. Le missile à courte portée a été développé en secret par l’entrepreneur de défense basé à Ankara, Roketsan, et sera censé être capable de frapper des cibles terrestres ou maritimes à une distance d’un peu moins de 1 000 kilomètres (621 miles).

“Si vous ne restez pas calme, si vous essayez d’acheter quelque chose [to arm yourself] … un pays comme la Turquie ne sera pas un spectateur », il a continué. “Ça doit faire quelque chose.”

Erdogan faisait référence au transfert par la Grèce de véhicules blindés américains vers les îles égéennes de Samos et Lesbos, qui a été rapporté par les médias d’État turcs en septembre. Alors qu’Ankara affirme que cette prétendue militarisation contrevient à une série de traités du début du XXe siècle, Athènes soutient qu’elle a le droit de stationner des troupes sur ces îles.

Bien que la Grèce et la Turquie soient des alliés de l’OTAN, les deux pays sont des rivaux historiques et ont un certain nombre de différends en cours. Ceux-ci incluent des disputes sur le contrôle de plusieurs îles de la mer Égée, des querelles sur les droits de forage en mer Méditerranée et le différend de longue date sur le statut de Chypre.

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a rencontré une délégation de législateurs américains en octobre, saluant la “extrêmement bon” relation entre Athènes et Washington pendant les pourparlers. Mitsotakis a également déclaré que la Grèce ne « accepter une atteinte à sa souveraineté ou à ses droits souverains » par Turkiye.