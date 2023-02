Erdogan: la Suède ne peut pas rejoindre l’OTAN si le brûlage du Coran est autorisé

La Turquie, qui avait déjà retardé l’approbation de l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’alliance militaire occidentale, a été exaspérée par une série de manifestations distinctes à Stockholm. Dans un cas, un militant anti-islam solitaire a brûlé le Coran devant l’ambassade de Turquie, tandis que lors d’une manifestation non liée, une effigie d’Erdogan a été pendue. Même avant cela, Ankara avait pressé la Suède et la Finlande de sévir contre les membres exilés des Kurdes et d’autres groupes qu’elle considère comme des terroristes, et d’autoriser les ventes d’armes à la Turquie.