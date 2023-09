Erdogan invite Elon Musk à construire sa prochaine usine Tesla en Turquie

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a invité Elon Musk à construire sa prochaine usine Tesla en Turquie, ont rapporté lundi les médias officiels du pays.

Erdogan a rencontré dimanche le Tesla et PDG de SpaceX à New York lors d’une visite aux États-Unis pour l’Assemblée générale des Nations Unies. Les deux se sont rencontrés à la Turkish House de Manhattan.

« Rappelant qu’avec l’arrivée de la voiture électrique turque Togg sur les routes de Turquie, Tesla est entrée sur le marché turc, Erdogan a appelé Tesla à établir sa septième usine en Turquie », a rapporté l’agence de presse officielle turque Anadolu, citant la direction des communications du pays.

Erdogan a également proposé des opportunités de collaboration avec la société aérospatiale de Musk, SpaceX, et le programme spatial turc, et a invité l’inventeur milliardaire au Teknofest, le plus grand festival de l’aviation, de l’aérospatiale et de la technologie de Turquie, qui se déroulera entre fin septembre et fin octobre de cette année.

Musk a répondu qu’un certain nombre de fournisseurs turcs travaillent déjà avec Tesla et que la Turquie « fait partie des candidats les plus importants » pour sa prochaine et septième usine, a écrit Anadolu. CNBC a contacté la direction turque des communications pour obtenir la déclaration complète.