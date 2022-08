Erdogan informera Poutine des discussions avec Zelensky

Le président turc a rencontré le dirigeant ukrainien et secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres

À la suite de ses entretiens trilatéraux avec Vladimir Zelensky et le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres à Lviv jeudi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a réitéré qu’Ankara cherchait à agir en tant que médiateur pour aider à mettre fin au conflit en Ukraine par la diplomatie dès que possible. possible.

“Ce qui compte, c’est de trouver le chemin le plus court et le plus juste vers la table des négociations”, Erdogan a déclaré dans la ville de l’ouest de l’Ukraine, cité par l’agence de presse Anadolu. “Nous sommes prêts à agir en tant que facilitateur ou médiateur dans le but de relancer les négociations sur les paramètres qui ont pris forme à Istanbul.”

Selon Erdogan, le monde ressent déjà le “effets positifs” d’un accord d’exportation de céréales signé à Istanbul le 22 juillet et lors des pourparlers de jeudi, les participants “évalué les possibilités de transformer l’atmosphère positive créée par l’accord d’Istanbul en une paix permanente.”

Lire la suite L’ONU met en garde contre les attaques “suicides” contre la centrale nucléaire de Zaporozhye

Erdogan a déclaré qu’il discuterait des détails de ses entretiens avec Zelensky et Guterres avec le président russe Vladimir Poutine, mais n’a pas précisé quand une telle réunion ou un tel appel téléphonique pourrait avoir lieu.

Bien que la Turquie soit membre de l’OTAN, elle n’a pas sanctionné la Russie pour le conflit en Ukraine. Erdogan – qui décrit sa position sur le conflit comme “équilibré” – s’est récemment rendu en Russie, où lui et Poutine ont convenu de renforcer leurs liens commerciaux et énergétiques et d’intensifier leur coopération dans la lutte contre le terrorisme.

Plus tôt en juillet, les deux dirigeants se sont également rencontrés dans la capitale iranienne dans le cadre du soi-disant processus de paix d’Astana pour la Syrie.

Lire la suite La diplomatie d’Erdogan avec la Russie alarme l’Occident – ​​FT

Selon les termes de l’accord de juillet, des représentants de l’Ukraine, de la Russie, de l’ONU et de la Turquie ont convenu d’ouvrir un centre de coordination conjoint à Istanbul pour superviser les expéditions de nourriture et d’engrais en provenance d’Ukraine et pour maintenir des voies de transit sûres pour ces expéditions à travers le Noir. Mer.

En mars dernier, lors d’une autre réunion à Istanbul, Moscou et Kiev auraient été sur le point de régler leurs différends, mais le projet d’accord a été torpillé par la partie ukrainienne, selon le Kremlin.