Erdogan ignore les avertissements américains

Le président turc a juré de poursuivre les terroristes “peu importe avec qui ils sont de connivence”

Türkiye est déterminé à “déraciner” terroristes, peu importe où ils se trouvent ou avec qui ils s’allient, a déclaré vendredi le président Recep Tayyip Erdogan. Ses commentaires interviennent après que Washington a protesté auprès d’Ankara contre une frappe aérienne qui “directement menacé” Les troupes américaines travaillant avec les milices kurdes en Syrie, que Türkiye considère comme des terroristes.

“Peu importe avec qui les terroristes sont de connivence, la Turquie les tiendra toujours responsables de chaque goutte de sang qu’ils verseront”, Erdogan a déclaré dans un discours au chantier naval d’Istanbul. Le président turc a rejoint le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif pour la cérémonie d’inauguration du “PNS Khaibar”, l’une des quatre corvettes qu’Islamabad a commandées à Türkiye.

Erdogan a également déclaré que “Personne ne peut faire la leçon à la Turquie, qui est le seul allié de l’OTAN à avoir combattu Daech au corps à corps et à en être sorti vainqueur”, faisant référence au groupe terroriste État islamique (IS, anciennement ISIS).

Depuis dimanche, Ankara a mené des frappes aériennes et d’artillerie, baptisées Opération Griffe-Épée, dans le nord de la Syrie et de l’Irak. Ses cibles sont les milices kurdes que Türkiye tient pour responsables de l’attentat terroriste du 13 novembre à Istanbul qui a fait six morts et 81 blessés. Mercredi, des avions turcs ont bombardé un emplacement à seulement 300 mètres d’une base américaine près de Hasakah, poussant le Pentagone à accuser la Turquie de mettre en danger ses troupes et la lutte contre l’EI.

“Les récentes frappes aériennes en Syrie ont directement menacé la sécurité du personnel américain qui travaille en Syrie avec des partenaires locaux pour vaincre l’Etat islamique et maintenir la garde de plus de dix mille détenus de l’Etat islamique”, a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone, Patrick Ryder. Il a ajouté que l’escalade continue menaçait “Des années de progrès” de la coalition dirigée par les États-Unis.

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a répondu vendredi en disant qu’Ankara ne visait que les terroristes et que “il est hors de question pour nous de nuire aux forces de la coalition ou aux civils.”

Le département d’État américain a précédemment reconnu que tout le territoire contrôlé par l’EI avait été libéré en mars 2019. Washington continue de maintenir environ 900 soldats en Syrie, sans l’autorisation du gouvernement de Damas ou de l’ONU.

Plus tôt cette semaine, Erdogan a déclaré que l’objectif de Türkiye était de créer un “zone tampon” le long de la frontière syrienne, mentionnant spécifiquement les villes de Tall Rifat, Manbij et Kobane. La bande de 30 kilomètres était l’objectif déclaré de l’incursion turque de 2019 en Syrie, qui a suscité la condamnation de certains alliés de l’OTAN et des sanctions de la part des États-Unis.