Erdogan favorisé alors que la Turquie vote au second tour de l’élection présidentielle

ANKARA, Turquie – Les électeurs turcs se rendent aux urnes dimanche pour un second tour présidentiel historique qui décidera qui dirigera le pays divisé à travers une période critique à la maison et sur la scène internationale. La nation est sous le choc d’une crise économique de plusieurs années au cours de laquelle le coût de la vie a grimpé en flèche pour presque tous les ménages. Et le pays est toujours en deuil après le double tremblement de terre de février qui a tué plus de 50 000 personnes en Turquie et en Syrie voisine.

Le second tour des élections de dimanche est le premier de l’histoire moderne de la Turquie et oppose le président sortant Recep Tayyip Erdogan au chef de l’opposition Kemal Kilicdaroglu après qu’aucun des deux n’a obtenu la majorité au premier tour, remportant respectivement 49% et 45% des voix. Dans la foulée d’une performance plus médiocre que prévu de l’alliance de Kilicdaroglu le 14 mai, la plupart des sondages prédisent désormais une victoire confortable pour Erdogan, qui a dirigé la Turquie pendant deux décennies en tant que Premier ministre, puis président.

Erdogan, 69 ans, qui s’est fait connaître en tant que maire d’Istanbul, est une figure polarisante que les critiques accusent de démanteler la démocratie du pays en utilisant des tactiques répressives contre la société civile et les médias tout en consolidant le pouvoir en tant que président. Pour ses partisans, il est un grand modernisateur, défendant de grands projets d’infrastructure tout en ramenant l’islam dans la vie publique.

Il a également élevé le rôle de la Turquie sur la scène mondiale, en envoyant des troupes dans le nord de la Syrie, en ralentissant l’expansion de l’OTAN et en agissant comme médiateur entre Moscou et les capitales occidentales pendant la guerre de la Russie en Ukraine.

Même si le vote de dimanche devrait être largement libre, Erdogan a utilisé les leviers de l’État pour mettre le paquet en sa faveur. À l’approche des élections, il a puisé dans le Trésor pour des programmes de dépenses populistes qui ont augmenté le salaire minimum, abaissé l’âge de la retraite et distribué gratuitement du gaz naturel. Le président et ses alliés ont également bénéficié d’une couverture médiatique totale – un média d’État a couvert la campagne d’Erdogan pendant plus de 32 heures consécutives tout en ne consacrant que 32 minutes à Kilicdaroglu, selon une estimation du chien de garde de la diffusion en Turquie.

Dans un message sur Twitter, une plateforme que le gouvernement turc a parfois étranglée, Kilicdaroglu, 74 ans, a déclaré vendredi que sa campagne avait été empêchée d’envoyer des SMS aux journalistes. « Ils bloquent même notre capacité à envoyer un court message pour annoncer notre programme », a-t-il déclaré.

Le vainqueur du second tour de dimanche devra faire face à la tâche ardue d’essayer d’éloigner l’économie turque du désastre. La lire a chuté alors qu’Erdogan tentait de maintenir les taux d’intérêt artificiellement bas, et les réserves de change se sont pratiquement taries. Les loyers résidentiels ont fortement augmenté et même les repas de base sont plus chers que jamais.

Dimanche, les visages des deux candidats se profilaient sur d’immenses panneaux d’affichage dans les villes turques. Erdogan a montré le président dans une mise au point douce sur un fond vert feuillu et l’a proclamé « le bon homme pour le bon moment ». Les affiches de Kilicdaroglu étaient plus sombres, exhortant les Turcs à « décider ! »

Erdogan a fait campagne sur une plate-forme de sécurité nationale et de modernité technologique. Un navire de guerre imposant a été amarré dans le détroit du Bosphore à Istanbul à l’approche du deuxième vote, et une voiture électrique produite en Turquie a été présentée comme un symbole de la renaissance de l’industrie automobile.

Kilicdaroglu s’est concentré sur des réformes plus fondamentales, promettant de revenir à une politique économique orthodoxe et de restaurer la démocratie parlementaire turque, qui a été éclipsée par une présidence exécutive forte après un référendum de 2017 que les détracteurs d’Erdogan considéraient comme une prise de pouvoir. Kilicdaroglu a également fait campagne pour l’indépendance judiciaire et a promis aux Turcs que « vous pourrez me critiquer librement et sans crainte » ; sous Erdogan, des dizaines de milliers de personnes font l’objet d’enquêtes chaque année pour le crime d’« insulte » au président.

Mais les deux campagnes ont également été aussi toxiques que n’importe quelle autre de mémoire récente, avec des appels nus au nationalisme et à la xénophobie. Erdogan a accusé sans fondement son adversaire d’avoir des liens avec des groupes terroristes kurdes et a allégué qu’il serait un laquais des intérêts occidentaux. Kilicdaroglu, qui s’est présenté comme le professeur et le candidat du changement aux manières douces au cours du premier tour, a passé la semaine dernière à faire appel au sentiment anti-immigré croissant : de nouvelles affiches de campagne promettaient que les 3,6 millions de réfugiés du pays de la guerre et d’autres bouleversements en La Syrie serait déportée.

Les partis d’opposition avaient espéré capitaliser sur la colère du public face à la gestion par le gouvernement des tremblements de terre dévastateurs du 6 février. Les autorités nationales de secours ont été lentes à se mobiliser pendant une période critique pour sauver des vies, et la fragilité de nombreux bâtiments a été imputée à la corruption généralisée dans l’industrie de la construction et à un manque de surveillance gouvernementale. Mais dans tout le sud ravagé par le tremblement de terre – un bastion traditionnel d’Erdogan et de son parti au pouvoir, le Parti de la justice et du développement – ​​les électeurs sont restés fidèles au président lors du premier tour de scrutin.

Erdogan a obtenu en moyenne 63 % des voix dans les six provinces où le nombre de morts est le plus élevé. Il a perdu à Hatay, où l’ancienne ville d’Antakya a été presque rasée, mais seulement de cinq centièmes de point. Lors des événements de campagne dans la région, Erdogan a promis de nettoyer les villes et les villages et de reconstruire les maisons d’ici un an.