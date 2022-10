Erdogan exprime une “position de principe” sur l’élargissement de l’OTAN

Le conseiller américain à la sécurité nationale s’est rendu à Istanbul pour discuter de l’adhésion de la Suède et de la Finlande au bloc

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, s’est rendu à l’improviste en Turquie pour rencontrer son homologue de l’administration du président Recep Tayyip Erdogan, craignant à nouveau qu’Ankara ne bloque les ajouts en attente de la Suède et de la Finlande à l’OTAN.

Sullivan a rencontré dimanche à Istanbul Ibrahim Kalin, conseiller en chef d’Erdogan, pour discuter du soutien continu à Kiev dans le conflit russo-ukrainien et “progrès sur l’adhésion à l’OTAN de la Finlande et de la Suède”, selon un communiqué de la Maison Blanche.

Les pourparlers ont eu lieu juste un jour après qu’Erdogan a renouvelé sa menace de bloquer l’expansion de l’OTAN, en utilisant le droit de veto de son pays en tant que membre de l’alliance, à moins que les deux pays nordiques ne remplissent les conditions d’un accord signé en juin.

« Tant que les promesses faites à notre pays ne seront pas tenues, nous maintiendrons notre position de principe », a déclaré samedi le dirigeant turc. Ankara a exigé qu’Helsinki et Stockholm cessent leur soutien présumé à des organisations qu’elle considère comme des groupes terroristes, et aurait demandé l’extradition de plus de 30 personnes accusées de terrorisme.

“Nous suivons de près si les promesses faites par la Suède et la Finlande sont tenues ou non, et bien sûr, la décision finale appartiendra à notre grand parlement”, a-t-il ajouté. a ajouté Erdogan.

Lire la suite La Russie lance un nouvel avertissement aux candidats à l’OTAN

La Turquie et la Hongrie sont les deux seuls États du bloc militaire dirigé par les États-Unis qui n’ont pas encore officiellement approuvé l’adhésion des deux nations nordiques, laissant le processus dans un état d’incertitude, car l’alliance doit ratifier à l’unanimité de nouveaux membres.

Sullivan et Kalin ont également discuté “leur condamnation de la tentative d’annexion illégale du territoire ukrainien par la Russie”, a déclaré la Maison Blanche. Le conseiller américain a remercié la Turquie pour ses efforts visant à faciliter les exportations de céréales ukrainiennes et à aider à obtenir la libération des prisonniers de guerre ukrainiens.

Les États-Unis et la Turquie se sont affrontés au sujet du refus d’Ankara de se joindre aux sanctions internationales contre la Russie depuis le début de l’offensive militaire de Moscou en février. Ankara a tenté d’équilibrer ses relations étroites avec Moscou et Kiev, jouant le rôle de médiateur, tout en critiquant la décision d’organiser des référendums dans quatre régions ukrainiennes qui ont voté massivement la semaine dernière pour rejoindre la Russie. Les relations avec Washington se sont encore tendues le mois dernier, lorsque l’administration du président Joe Biden a décidé de lever les restrictions commerciales de défense à Chypre. Türkiye a répondu en promettant de renforcer sa présence militaire dans le nord de Chypre.

Lire la suite Erdogan parle de référendums sur l’adhésion à la Russie

La Maison Blanche a déclaré que Sullivan et Kalin avaient discuté de “l’importance du dialogue et de la diplomatie pour résoudre tout désaccord en Méditerranée orientale”, ainsi que de leur soutien aux négociations de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Sullivan a également rencontré dimanche Andrey Yermak, un haut responsable du président ukrainien Vladimir Zelensky. Le conseiller américain « a indiqué que les États-Unis et leurs alliés et partenaires » restent pleinement attachés à Kiev, et a promis que les États-Unis « imposeront des coûts importants à tout individu, entité ou pays qui soutiendrait la prétendue annexion par la Russie » des territoires ukrainiens.