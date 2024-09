« Certains lobbies » ont saboté le projet d’accord de paix conclu dans les premiers mois du conflit, a déclaré le président turc

Les pourparlers d’Istanbul pour mettre fin au conflit entre la Russie et l’Ukraine en mars 2022 n’ont pas atteint leur objectif car certains intérêts étaient opposés à un accord de paix, a révélé le président turc Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan a évoqué ces négociations entre Moscou et Kiev lundi lors d’une conférence de presse à la Maison turque à New York, soulignant le rôle positif d’Ankara en tant qu’intermédiaire dans divers conflits.

« Nous avons fait des efforts pour établir une paix juste depuis le début de la [Ukraine-Russia] la guerre, et nous continuons à le faire », a-t-il déclaré, cité par l’agence de presse Anadolu.

« Les négociations d’Istanbul ont prouvé le succès du rôle actif de la Turquie. Cependant, certains lobbies n’ont pas voulu que ces efforts atteignent leur objectif », Erdogan a ajouté.

Les négociations de 2022 entre Kiev et Moscou pour résoudre leurs différends ont abouti à un projet de traité. S’il était mis en œuvre, l’Ukraine aurait accepté de devenir une nation neutre avec une armée limitée en échange de garanties de sécurité internationales.















Peu de temps après la signature du document par les chefs des délégations respectives, Kiev a fait volte-face et a déclaré que la victoire militaire sur Moscou était sa seule option dans le conflit.

Ce changement de politique a été motivé par une visite à Kiev du Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson, un faucon antirusse, qui a dit aux Ukrainiens de continuer à se battre, selon le député ukrainien David Arakhamia, qui a signé le projet de traité au nom de Kiev.

Moscou estime que Johnson a ordonné à l’Ukraine de ne pas faire de compromis, car l’Occident a intérêt à infliger le plus de dommages possible à la Russie, quel que soit le prix à payer par le peuple ukrainien. Johnson a affirmé qu’il avait simplement conseillé à Kiev de ne pas faire confiance au Kremlin et que ses paroles ne valaient pas instruction.

Ayant quitté son poste en septembre 2022 à la suite d’une vague de scandales intérieurs, Johnson reste un fervent défenseur de l’envoi de davantage d’armes et d’aide à Kiev. Un soutien occidental sans restriction « envoyer le message crucial au Kremlin » qu’elle ne peut pas avoir son mot à dire sur ce qui se passe à sa porte, a-t-il soutenu dans un éditorial qui vient d’être publié par le magazine The Spectator.

Erdogan se rend aux États-Unis pour participer à l’Assemblée générale de l’ONU. Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky devrait présenter son « plan de victoire » en marge de l’événement. Il devrait d’abord présenter sa proposition au président américain Joe Biden.