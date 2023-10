Le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé à Israël de cesser ses attaques contre Gaza. Plus tôt, Israël avait annoncé l’expansion de son incursion terrestre dans l’enclave palestinienne.

Dans un message publié samedi sur X (anciennement Twitter), Erdogan revendiqué que les bombardements israéliens ciblent les civils et ne font qu’aggraver la crise humanitaire. « Israël doit immédiatement sortir de cet état de folie et arrêter ses attaques. » a déclaré le président turc. Il a également appelé les partisans de la Palestine à se joindre à lui pour un rassemblement à Istanbul afin de « crions que nous sommes aux côtés du peuple palestinien contre l’oppression israélienne. »

Vendredi, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont annoncé qu’elles « expansion des opérations au sol » contre le Hamas à Gaza, tandis que l’armée de l’air intensifiait ses bombardements aériens. Plus tard, le plus grand fournisseur de télécommunications de Gaza, Paltel, a annoncé « suppression complète de toutes les communications et services Internet » en raison de frappes aériennes massives.















Plus tard, plusieurs médias ont partagé un message du Hamas, qui affirmait avoir réussi à arrêter une tentative d’opération terrestre, ajoutant que l’armée israélienne avait subi de lourdes pertes. Toutefois, selon l’armée israélienne, aucun soldat n’a été blessé lors de l’opération terrestre élargie à Gaza. « Forces d’infanterie, blindées, du génie et d’artillerie [are] participant à l’activité, accompagné de lourds [air] feu,” a déclaré le porte-parole de Tsahal au Times of Israel, ajoutant que « Les forces sont toujours sur le terrain et poursuivent les combats. »

Il y a trois semaines, le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël, tuant plus de 1 400 personnes et prenant de nombreux otages. Israël a répondu par une vague massive de frappes aériennes sur Gaza, qui a coûté la vie à plus de 7 000 personnes.

Israël s’est engagé à “effacer” le groupe militant palestinien et a mis en garde contre une incursion prochaine à Gaza. Cependant, selon un article du New York Times publié plus tôt cette semaine, l’opération terrestre est devenue un point de discorde entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et l’armée. Selon le New York Times, Netanyahu a refusé d’approuver un plan d’invasion finalisé par Tsahal. Des sources ont déclaré au média que le sort des otages figurait parmi les principales préoccupations, car il y avait un espoir que les négociations menées par le Qatar pourraient aboutir.

