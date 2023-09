Erdogan et Poutine se rencontreront à Sotchi – Kremlin

Les deux dirigeants devraient se rencontrer la semaine prochaine pour discuter des relations bilatérales, du conflit en Ukraine et de l’accord céréalier de la mer Noire.

Le président russe Vladimir Poutine s’entretiendra le 4 septembre avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à Sotchi, a annoncé vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Bien que la liste exacte des sujets à discuter n’ait pas été officiellement annoncée, Peskov a déclaré début août que l’ordre du jour d’une réunion en personne entre les deux présidents comprendrait les relations bilatérales, le conflit ukrainien et l’accord céréalier de la mer Noire.

Le bureau d’Erdogan a également confirmé que le dirigeant turc envisageait de se rendre à Sotchi, mais n’a pas confirmé la date exacte, soulignant que le « La décision finale est prise par le président. »

Si Moscou et Ankara sont restés en contact étroit, ce sera la première fois que Poutine et Erdogan se rencontreront face à face depuis le 13 octobre 2022, lorsqu’ils discutaient des infrastructures gazières à Astana, au Kazakhstan.

La Turquie, bien qu’elle soit membre de l’OTAN, a maintenu des liens étroits avec la Russie et a refusé de maintenir les sanctions occidentales contre Moscou. Au lieu de cela, Ankara s’est présentée à plusieurs reprises comme médiateur entre la Russie et l’Ukraine et a accueilli des pourparlers de paix entre les deux parties en mars 2022, peu après le déclenchement du conflit.

Une rencontre personnelle entre Poutine et Erdogan serait apparemment en préparation depuis juillet, lorsque la Russie a mis fin à l’Initiative céréalière de la mer Noire – un accord négocié par l’ONU et la Turquie qui facilitait la livraison des céréales ukrainiennes sur les marchés mondiaux et était censé lever l’embargo. sur les produits agricoles russes en échange.

En savoir plus Erdogan va renouveler son effort de paix en Ukraine – RIA Novosti

Moscou a suspendu l’accord après avoir accusé l’Occident de ne pas avoir respecté sa part du marché, et a déclaré qu’il ne reviendrait pas sur l’accord à moins que les États-Unis et l’UE ne respectent leurs engagements et n’autorisent l’exportation d’engrais et de produits alimentaires russes.

Ankara tente de relancer le traité, exhortant l’Occident à tenir ses promesses et appelant à élargir la portée de l’accord, arguant qu’il pourrait à terme devenir la base d’une trêve, voire d’un accord de paix entre Moscou et Kiev.

Les médias ont suggéré que lors de sa rencontre avec Poutine, Erdogan envisageait également de proposer à nouveau d’être un médiateur entre Moscou et Kiev, de proposer un accord de cessez-le-feu et d’encourager le début de négociations entre les deux parties au conflit.