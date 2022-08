Erdogan et Poutine : des relations compliquées aux bénéfices mutuels

M. Erdogan a acheté des missiles antiaériens russes sophistiqués qui compromettent la sécurité de l’OTAN et a décidé à lui seul de bloquer l’adhésion à l’OTAN de la Suède et de la Finlande, levant ses objections pour l’instant, mais dans l’espoir qu’il y aura plus de drame à venir avant les votes du Parlement turc. sur l’opportunité de ratifier leur adhésion cet automne.

L’obstructionnisme ne pouvait que ravir M. Poutine, qui a longtemps mis en garde contre l’adhésion des États nordiques à l’alliance.

Washington regarde attentivement, déclarer officiellement que « nous avons exhorté la Turquie à ne pas devenir un refuge pour les actifs ou les transactions russes illicites » et exhortant la Turquie à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. La déclaration a également noté que la Turquie soutient la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, et que M. Erdogan a qualifié l’invasion russe d'”inacceptable”.