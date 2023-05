Erdogan et les élections en Turquie : ce que vous devez savoir

Commentez cette histoire Commentaire

Des dizaines de millions d’électeurs turcs ont voté dimanche pour le président et le parlement lors d’une élection charnière qui a présenté au président Recep Tayyip Erdogan son défi politique le plus sérieux depuis la victoire écrasante de son parti aux élections de 2002. Sous son règne, le rôle de la Turquie en tant que courtier de pouvoir régional et international s’est considérablement accru, et les résultats des élections seront surveillés de près au Moyen-Orient et dans le monde. Voici ce que vous devez savoir.

Erdogan pourrait-il vraiment perdre ?

Les sondages d’opinion en Turquie ont montré une course au coude à coude entre les deux principaux blocs, l’Alliance populaire d’Erdogan d’un côté et le bloc opposé, surnommé la « Table des six », de l’autre. Les sondages d’avril ont montré que le principal adversaire d’Erdogan à la présidence, Kemal Kilicdaroglu, avait laisse mince.

Mais le scepticisme demeure quant à La capacité de Kilicdaroglu à provoquer la surprise d’Erdogan, le dirigeant le plus ancien de la Turquie, surpassant même Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la république turque moderne. Erdogan, 69 ans, est le plus à l’aise pendant la campagne électorale et a accéléré le rythme des rassemblements dans les phases finales des élections, prononçant souvent plusieurs discours par jour.

Erdogan dirige la Turquie depuis qu’il est Premier ministre en 2003, poste qu’il a occupé jusqu’en 2014, date à laquelle il a pris ses fonctions de président. En 2017, il a réussi à étendre les pouvoirs du président lors d’un référendum, qui a remplacé le système parlementaire turc par une présidence exécutive et a supprimé le poste de Premier ministre.

Le référendum a donné à Erdogan le pouvoir de publier des décrets sans l’approbation du Parlement et a été considéré par ses opposants comme renforçant davantage son régime autoritaire.

Son gouvernement a décidé de réglementer la presse et les médias sociaux au fil des ans, cherchant même à interdire Twitter en 2014 à la suite d’un scandale politique. « L’assaut contre le journalisme critique… s’est accéléré » après une tentative de coup d’Etat ratée en 2016, selon Human Rights Watch, et des dizaines de milliers de personnes font l’objet d’enquêtes chaque année pour le crime d' »insulte » au président. Une loi adoptée l’année dernière impose une peine de prison à toute personne reconnue coupable d’avoir diffusé des informations erronées qui suscitent la peur et l’anxiété du public.

Erdogan, cependant, dispose d’une base large et fidèle de partisans, qu’il a tenté de renforcer cette année grâce à un déploiement rapide d’apaisements économiques – y compris des allégements fiscaux, des prêts hypothécaires bon marché, des subventions énergétiques et des promesses de ne pas augmenter les péages routiers et ponts.

Élections en Turquie : les électeurs sont-ils prêts à quitter Erdogan ?

Après deux tremblements de terre en février qui ont dévasté des villes du sud du pays, tuant plus de 50 000 personnes en Turquie et en Syrie voisine, le gouvernement a été critiqué par les victimes du séisme pour le déploiement lent des premiers intervenants et pour ne pas avoir fait respecter les codes du bâtiment. Kilicdaroglu a déclaré que l’effondrement de tant de bâtiments était « le résultat d’une politique de profit systématique » et a tenu Erdogan personnellement responsable de ne pas avoir préparé le pays à une catastrophe que les sismologues avaient avertie depuis longtemps qu’elle était possible.

Erdogan a également mordu ses adversaires : début mai, il a accusé le parti d’opposition de s’aligner sur les terroristes. « Ils veulent livrer le pays à des groupes terroristes contrôlés par les impérialistes », a-t-il déclaré, faisant référence au Parti démocratique populaire pro-kurde, qu’Erdogan accuse de liens avec un groupe militant kurde.

Erdogan s’en est également pris à la communauté LGBTQ, dont la cause est soutenue par l’opposition. « Nous sommes contre les LGBT », a-t-il déclaré lors d’un rassemblement, cherchant à faire appel à sa base d’électeurs religieusement conservateurs. Les défilés de la fierté d’Istanbul, qui attiraient autrefois des milliers de personnes, sont interdits depuis 2015.

Face aux élections les plus difficiles à ce jour, le Turc Erdogan courtise les électeurs avec de « bonnes nouvelles »

L’opposition turque peut-elle saisir l’opportunité ?

Face à Erdogan se trouve une alliance de six partis d’opposition, qui a désigné Kilicdaroglu comme son candidat à la présidence.

L’ancien fonctionnaire de 74 ans est devenu le chef du principal parti d’opposition, le Parti républicain du peuple, ou CHP, en 2010. Bien qu’il n’ait pas réussi à mener son parti à la victoire contre l’AKP d’Erdogan aux élections législatives, il a efficacement exploité les médias sociaux. durant cette campagne pour se présenter à nouveau aux électeurs.

De sa table de cuisine, le challenger d’Erdogan fait passer son message

Son bloc enhardi mise sur le soutien des électeurs de l’opposition qui ont remporté des victoires en 2019 lors des élections municipales dans les grandes villes, notamment à Istanbul, où le charismatique membre du CHP, Ekrem Imamoglu, a battu le candidat choisi par Erdogan.

Imamoglu, une étoile politique montante, a été nommé par Kilicdaroglu comme son candidat à la vice-présidence aux côtés du maire d’Ankara Mansur Yavas du CHP. Imamoglu a été condamné à plus de deux ans de prison pour avoir insulté des agents publics lors d’un procès largement considéré comme politiquement motivé. Il risque une interdiction d’exercer une fonction publique si la décision est confirmée.

Bien que les partis d’opposition turcs, réputés pour leur fracturation, aient réussi à dissimuler leurs différences à l’approche de cette élection, une victoire de Kilicdaroglu l’obligerait à faire face à des intérêts concurrents au sein de son alliance faîtière, qui comprend des nationalistes, des islamistes, des laïcs et des libéraux.

Kilicdaroglu s’est concentré sur les problèmes qui ont érodé la popularité d’Erdogan, promettant de s’attaquer à la crise du coût de la vie, de protéger l’égalité des sexes et de donner la priorité à l’État de droit en réformant le système judiciaire, qui, selon les critiques, a été armé par le gouvernement pour cibler ses opposants.

Kilicdaroglu a également promis de revenir à des politiques économiques orthodoxes et de restaurer le système de gouvernance parlementaire, en rétablissant le rôle du Premier ministre et en réduisant les pouvoirs du président.

Que signifient les élections pour l’Europe et l’OTAN ?

Peut-être qu’aucune nation européenne ne surveillera l’élection de la Turquie de plus près que la Suède, dont la candidature pour devenir membre de l’OTAN a été bloquée par Erdogan.

Bien que la Turquie ait voté le mois dernier pour permettre à la Finlande de rejoindre l’alliance militaire – doublant la frontière terrestre de l’OTAN avec la Russie – Erdogan continue de tenir le coup La candidature de la Suède à l’adhésion, citant le refus de Stockholm d’extrader les «terroristes» affiliés au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK.

Le conseiller en chef de la politique étrangère de Kilicdaroglu, Unal Cevikoz, a déclaré à Politico en mars qu’il ne ferait pas obstacle aux ambitions de la Suède au sein de l’OTAN : « Si vous portez vos problèmes bilatéraux dans une organisation multilatérale, telle que l’OTAN, vous créez une sorte de polarisation. avec tous les autres membres de l’OTAN avec votre pays », a-t-il déclaré.

Kilicdaroglu a promis de revitaliser les relations tendues de la Turquie avec l’Union européenne, en ouvrant la perspective d’un dégel des négociations d’adhésion bloquées depuis longtemps et en soulignant l’importance d’approfondir les liens économiques et de coopérer en matière de migration et de réfugiés.

La vaste frontière entre la Turquie et la Syrie en a fait un point de fuite naturel pour ceux qui fuyaient les bombardements et la famine imposés par le président syrien Bachar al-Assad après sa brutale répression des révoltes populaires en 2011, et le pays accueille désormais au moins 4 millions de réfugiés et demandeurs d’asile syriens. .

Avec la montée du nationalisme, la Turquie se retourne contre les réfugiés qu’elle accueillait autrefois

Bien que les Syriens aient été autrefois les bienvenus en Turquie, l’opinion publique s’est retournée contre eux et ils sont devenus une cible populaire pour les politiciens ultranationalistes qui cherchent à détourner le blâme du ralentissement économique du pays. Erdogan a réprimandé les Turcs pour avoir attaqué des réfugiés, mais a également cédé à la pression publique en promettant de réinstaller un million de Syriens dans les régions de leur pays tenues par l’opposition.

Et même si Kilicdaroglu a déclaré qu’il essaierait de réparer le bilan de la Turquie en matière de droits de l’homme, il a répété bon nombre des mêmes notes qu’Erdogan sur la politique des réfugiés, affirmant que l’UE devrait fournir des fonds aux entrepreneurs turcs pour reconstruire des parties de la Syrie en vue de la réinstallation. Si l’UE ne fournit pas ces fonds, il a déclaré : « Je suis désolé, j’ouvrirai les portes. [Refugees] peuvent aller où ils veulent.

Que signifient les élections pour la guerre de la Russie en Ukraine ?

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie l’année dernière, la Turquie s’est immédiatement présentée comme médiateur, organisant une première série de pourparlers diplomatiques entre Moscou et Kiev, efforts qui se sont apaisés à mesure que le conflit s’intensifiait. L’été dernier, la Turquie a aidé et accueilli la signature d’un accord négocié par l’ONU pour relancer les expéditions de céréales bloquées par la Russie.

Erdogan est connu pour ses équilibristes : il a résisté à l’adhésion aux sanctions occidentales contre la Russie, mais a autorisé la vente de drones à l’Ukraine, qui ont été utilisés contre des cibles russes pendant la guerre. Il continue d’importer du pétrole russe et a même suggéré en mars que le président russe Vladimir Poutine pourrait visiter le premier réacteur nucléaire turc en avril – Poutine l’a rejoint par liaison vidéo à la place.

Kilicdaroglu a promis que, s’il était élu président, il maintiendrait une « continuation saine et crédible des relations Turquie-Russie » – continuant à agir en tant que médiateur et travaillant à prolonger l’accord sur les céréales, mais en donnant la priorité au statut d’Ankara en tant que membre de l’OTAN.

Quand connaîtrons-nous le gagnant ?