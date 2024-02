Erdogan et El-Sissi demandent à Israël de mettre fin à son offensive imminente sur Rafah | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi ont appelé à l’arrêt de l’offensive israélienne imminente sur Rafah, dans le sud de Gaza, alors que les dirigeants tenaient des entretiens bilatéraux au Caire.

La visite d’Erdogan en Egypte mercredi intervient alors que les relations entre Ankara et Le Caire se rétablissent après des années de tensions et de relations glaciales.

Le dirigeant turc est arrivé dans la capitale égyptienne, sa première visite au Caire depuis plus d’une décennie, après s’être rendu mardi aux Émirats arabes unis, où il a rencontré le président des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyan.

Erdogan a rencontré El-Sissi au palais Ittihadiya du Caire, selon les médias d’État égyptiens. Leurs entretiens ont porté sur les relations bilatérales et les défis régionaux, en particulier les efforts visant à mettre fin à la guerre à Gaza, a déclaré plus tard al-Sissi lors d’une conférence de presse conjointe.

« Nous sommes tombés d’accord sur la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat [in Gaza] et la nécessité de parvenir au calme en Cisjordanie » pour relancer les pourparlers de paix israélo-palestiniens dans le but ultime d’établir un État palestinien indépendant, a déclaré el-Sissi.

Erdogan a déclaré que la Turquie était déterminée à intensifier les négociations avec l’Égypte à tous les niveaux pour établir la paix et la stabilité dans la région.

« Nous continuerons à coopérer et à être solidaires avec nos frères égyptiens pour mettre fin à l’effusion de sang à Gaza », a-t-il déclaré.

L’Égypte et la Turquie se sont brouillées après que l’armée égyptienne a destitué en 2013 le président Mohammed Morsi, issu des Frères musulmans, au milieu de manifestations massives contre son gouvernement.





Au cours des dernières années, Ankara a abandonné ses critiques à l’égard du gouvernement d’el-Sisi alors que celui-ci tentait de réparer ses liens tendus avec l’Égypte et d’autres puissances régionales. En novembre 2022, Erdogan et El-Sisi ont été photographiés se serrant la main lors de la Coupe du monde au Qatar.

La guerre à Gaza a atteint un point critique, avec une offensive israélienne imminente sur la ville de Rafah, le long de la frontière de la bande de Gaza avec l’Égypte, où quelque 1,4 million de personnes – soit plus de la moitié de la population du territoire – sont entassés dans des camps de tentes et des appartements débordants. et des abris.

S’exprimant lors de la conférence de presse avec El-Sissi, Erdogan a exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à éviter une offensive terrestre à Rafah et a accusé le gouvernement israélien de commettre des « massacres » à Gaza.

« Les efforts visant à dépeupler Gaza ne sont pas acceptables », a-t-il déclaré.

L’Égypte craint qu’une attaque terrestre contre Rafah ne pousse des centaines de milliers de Palestiniens déplacés à travers la frontière et dans la péninsule égyptienne du Sinaï. Il a menacé de suspendre le traité de paix avec Israël, vieux de plusieurs décennies.

L’Égypte, aux côtés du Qatar et des États-Unis, un allié clé d’Israël, s’efforce de négocier un cessez-le-feu et le retour des 130 prisonniers restants détenus par le Hamas, dont environ un quart est considéré comme mort par Israël. Les négociateurs ont tenu des discussions au Caire mardi, mais aucun signe d’avancée n’a été constaté.





Erdogan a également déclaré que la Turquie était prête à coopérer avec l’Égypte pour reconstruire Gaza, s’engageant à augmenter le commerce avec l’Égypte à 15 milliards de dollars à court terme.

Israël a lancé sa guerre contre Gaza le 7 octobre après que les combattants du Hamas ont mené une attaque surprise dans le sud d’Israël, tuant au moins 1 139 personnes et en prenant environ 250 autres en otages, selon les autorités israéliennes.

Israël a répondu par un bombardement dévastateur et une invasion terrestre de Gaza, tuant plus de 28 500 personnes, selon les autorités palestiniennes. L’assaut israélien a réduit en ruines une grande partie du territoire assiégé et déplacé plus de 80 pour cent de la population, selon les agences humanitaires.