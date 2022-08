Erdogan et Assad pourraient avoir des pourparlers négociés par Poutine – Médias turcs

La conversation téléphonique pourrait avoir lieu très bientôt, rapporte un média d’État

Les dirigeants de la Turquie et de la Syrie – Recep Tayyip Erdogan et Bachar al-Assad – pourraient tenir des entretiens téléphoniques après que cela a été suggéré par le président russe Vladimir Poutine, ont rapporté mardi les médias officiels turcs citant des sources au sein du gouvernement d’Ankara.

La nouvelle intervient après la visite d’Erdogan dans la ville de Sotchi, dans le sud de la Russie, la semaine dernière, où il a discuté de la question de la Syrie avec le président Poutine. Le journal Turkiye rapporte qu’après la réunion, Poutine a recommandé qu’Ankara travaille autant que possible avec le gouvernement Assad pour lutter contre le terrorisme car une telle approche serait “Beaucoup plus précis.”

Le dirigeant russe aurait également suggéré à Erdogan que la Turquie et la Syrie tiennent une réunion, mais, comme l’a rapporté Turkiye, Ankara a déclaré qu’il était “trop ​​tôt” pour quelque chose comme ça. Cependant, il a été déclaré qu’une conversation téléphonique entre Erdogan et Assad était susceptible d’avoir lieu.

Erdogan et Poutine ont réaffirmé leur engagement envers le processus politique en Syrie et ont convenu qu’il était important de maintenir le «unité politique et intégrité territoriale » de la nation du Moyen-Orient et juré d’agir “Ensemble en pleine coordination” combattre toute organisation terroriste.

Les relations entre la Turquie et la Syrie ont été tendues au cours de la dernière décennie, Ankara accusant le gouvernement Assad de ne pas contrôler les militants kurdes dans le nord-est du pays, à la frontière avec la Turquie.

La Turquie a depuis lancé plusieurs opérations militaires en Syrie pour combattre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), soutenu par les États-Unis, qu’Ankara considère comme une organisation terroriste. En juin, la Turquie a annoncé des plans pour une nouvelle offensive dans les régions syriennes contrôlées par les Kurdes, affirmant qu’elle créerait une “zone de sécurité” de 30 kilomètres le long de la frontière syro-turque.

Damas a condamné ces plans et a insisté sur le fait qu’il ne tolérerait pas la Turquie “agression” et toute action militaire unilatérale sur son sol.

Cependant, la Turquie a récemment commencé à tenter de tendre la main au gouvernement syrien pour mener des opérations conjointes contre le PKK. À la fin du mois dernier, le chef de la diplomatie turque, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que son pays était prêt à travailler aux côtés de Damas contre les militants kurdes et était prêt à donner “toutes sortes de soutien politique au travail du régime syrien à cet égard”.